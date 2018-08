Afrikassa aseelliset konfliktit voineet johtaa jopa viiden miljoonan lapsen kuolemaan

Afrikassa jopa viisi miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta on voinut kuolla viime vuosikymmeninä aseellisten konfliktien seurauksena, arvioidaan tuoreessa tutkimuksessa. Tutkijoiden mukaan luku on selvästi aiempia arvioita suurempi. Valtaosa kuolleista on enintään 1-vuotiaita.

Arvio perustuu vertailuun, jossa tarkasteltiin yli 15 000 konfliktia koskevia tietoja sekä lasten syntymä- ja kuolleisuustilastoja vuosina 1995–2015.

Tutkijat analysoivat tietojen perusteella, miten konfliktit ovat vaikuttaneet lähialueella asuvien lasten kuolemiin. Tutkijat tähdentävät, että aseellisilla konflikteilla on pitkäkestoinen vaikutus lasten kuolleisuuteen, sillä ne vaikuttavat lapsiin myös välillisesti muun muassa heikkenevän terveydenhuollon ja aliravitsemuksen takia.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä.