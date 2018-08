Ruotsissa vangittiin teinipoika kodittoman romanialaismiehen murhasta epäiltynä

Ruotsissa 16-vuotias poika on vangittu kodittoman romanialaismiehen murhasta epäiltynä. Poika on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen, ja pojan puolustusasianajaja on sanonut valittavansa vangitsemisesta.

Viisikymppinen romanialaismies löydettiin aiemmin tässä kuussa kuolleena viheralueelta Jönköpingissä Huskvarnan kaupunginosassa. Maanantaina poliisi otti 16-vuotiaan kiinni, ja tänään hänet tuomittiin tutkintavankeuteen 14 vuorokaudeksi.