Suomi ja Ranska peräävät yhteistä itsenäistä sotilaallista torjuntavalmiutta Euroopalle

Ruotsissa vangittiin teinipoika kodittoman romanialaismiehen murhasta epäiltynä

Ruotsissa 16-vuotias poika on vangittu kodittoman romanialaismiehen murhasta epäiltynä. Poika on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen, ja pojan puolustusasianajaja on sanonut valittavansa vangitsemisesta.