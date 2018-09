Kolumni: Ruotsissa kummastellaan, kuka äänestää muukalaiskammoisia ruotsidemokraatteja – yllättävää tukea tulee itse maahanmuuttajilta

Kenen syy

Ruotsissa on pitkään oltu hiljaa maahanmuuttajavaltaisten lähiöiden ongelmista, joissa työttömyys on korkea ja nuoret syrjäytyvät. Aikoinaan tätini muutti Göteborgiin opettajaksi ja asui lähiössä, jossa tuolloin asui suomalaisten lisäksi myös ruotsalaisia, turkkilaisia ja muutama jugoslaavi. Lähiö oli rauhallinen, jonne uskalsin yölläkin kävellä ratikkapysäkiltä vajaan kilometrin matkan ollessani kesätöissä Ruotsissa.



Nykyisin kyseinen lähiö on rauhaton, kun asukkaat ovat enimmäkseen Lähi-idän ja Afrikan maista tulleita, josta niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin ovat muuttaneet muualle.



Ruotsalainen yläasteen opettaja Sebastian Marquez von Hagen kirjoitti Expressenissä 20.8.2018: "Så går det nyanlända kastas in i gymnasieskolan" ja tässä kirjoituksessaan hän tuo esille ongelman, miksi eri kulttuurista tulleet nuoret syrjäytyvät eli odotukset ovat kovat; tavoitteena on lääkärin tai insinöörin koulutus, mutta toiveet karsiutuvat luku-, kirjoitus- ja kielitaidon puutteeseen. Hyvin nopeasti innostus kouluun häviää ja sen jälkeen aletaan räpläämään kännyköitä, minkä jälkeen sitten lopetetaan koulunkäynti kokonaan.

