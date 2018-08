Melbourne

Australian Melbournessa kouluja on suljettu ja ihmisiä kehotettu pysymään sisätiloissa uhkaavan tehdaspalon takia, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC.

Myrkyllistä savua on noussut tuulen mukana kaupungin länsiosien ylle, ja puolen kilometrin etäisyydellä tehdasrakennuksesta asuvia on kehotettu vetäytymään välittömästi sisätiloihin suojaan. Asukkaita on neuvottu sulkemaan ovet ja sammuttamaan lämmittimet ja jäähdytyslaitteet, jotta savua ei pääse sisälle.

Palo syttyi varhain torstaiaamuna paikallista aikaa. Palokunta on pyrkinyt estämään palon leviämistä viereisiin tehdasrakennuksiin.

Paikalliset jakoivat sosiaalisessa mediassa kuvia paksusta mustasta savupilvestä kaupungin yllä. Pelastuslaitos on varoittanut, että iltapäivän sateet voivat työntää enemmän savua lähemmäs maata.

Palokunnan mukaan varastona toimivassa tehdasrakennuksessa on asbestia, jonka leviämistä ilmaan on yritetty estää.

Australian uutistoimisto AAP kertoo, että rakennuksesta on kuultu useita räjähdyksiä. Palon syttymissyy ei ole tiedossa.