Krimillä vuotaa ehkä rikkihappotehdas – puista putoavat lehdet, asukkailla iho- ja hengitysoireita

Venäjän miehittämällä Krimillä on havaittu tuntematonta syövyttävää kaasua, jota on laskeutunut öljyisinä, keltaisina kerroksina muun muassa talojen katoille. Ilmiö on havaittu Armjanskin kaupungissa, jonka lähistöllä tiedetään olevan rikkihappoa valmistava tehdas.

Aine haisee voimakkaasti ja on ruostuttanut metalliesineitä hyvin nopeasti.

Paikallisväestö on kertonut sosiaalisessa mediassa kärsineensä myös fyysisistä oireista, kuten ihottumasta, yleisestä heikkoudesta ja kurkun ärtymisestä.

Valokuvissa osa puiden lehdistä on kellastunut ja putoillut. Monet muutkin kasvit ovat kuihtumassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ilmiö on herättänyt paikallisväestössä huolta ja jopa paniikkia. Samanlaisesta on raportoitu Perekopin kylässä. Venäjän viranomaiset ovat rauhoitelleet ihmisiä ja vakuuttaneet kaiken olevan kunnossa.

Asiasta kertovat ukrainalaiset verkkolehdet The Koz Times ja Unian info sekä saksankielinen Euronews.