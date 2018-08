Media: Ruotsin sosiaalidemokraatit levittivät muista puolueista väärää tietoa arabiaksi Facebookissa

Ruotsin sosiaalidemokraatit levittivät Facebook-sivulla väärää tietoa muista puolueista arabiaksi Sävsjön kunnassa, uutisoivat muun muassa iltapäivälehdet Expressen ja Aftonbladet.

Expressenin mukaan arabiankielisessä viestissä varoitettiin, että ruotsidemokraatit ja maltillinen kokoomus ovat puolueohjelmassaan kertoneet aikovansa sulkea kaikki moskeijat ja kieltää kasvot peittävät hunnut alle 18-vuotiailta. Puolueiden kerrotaan myös muun muassa kieltävän halal-lihan.

Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan Jönköpingin maltillinen kokoomus on tehnyt poistetusta viestistä ilmoituksen poliisille.

Sosiaalidemokraatit ovat kertoneet SVT:lle tuomitsevansa viestin sisällön ja sen kirjoittaneen kunnallisvaaliehdokkaan toiminnan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Se on täysin tuomittavaa ja kaukana arvoistamme. Viestistä vastuussa oleva henkilö ei enää ole sosiaalidemokraattien ehdokas. Tämä oli yksittäisen jäsenen toimintaa, jonka takana puolue ei seiso, kertoo Jönköpingin läänin sosiaalidemokraattien Thomas Gustavsson SVT:lle.

Pääministeri Löfven: Ei mitenkään hyväksyttävissä

Gustavsson kertoo olleensa yhteydessä ruotsidemokraatteihin ja maltilliseen kokoomukseen selittääkseen, ettei viesti edusta sosiaalidemokraattien linjaa. Puolueen mukaan kyseinen Facebook-sivu oli viestin kirjoittaneen edustajan itse perustama eikä kuulunut puolueelle.

Maltillisen kokoomuksen puoluesihteeri Gunnar Strömmer kertoi Expressenille odottavansa sosiaalidemokraattien pääministeri Stefan Löfveniltä reaktiota asiaan.

– Uskon Löfvenin ja sosiaalidemokraattien vajoavan pohjalle tämän vuoksi, Strömmer sanoi.

Pääministeri kommentoi asiaa iltapäivällä lehdistötilaisuuden yhteydessä.

– Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävissä. Ymmärtääkseni kyseinen henkilö on peruuttanut ehdokkuutensa ja häntä on pyydetty eroamaan puolueesta. Me emme käyttäydy tällä tavoin – tämä ei ole sosiaalidemokratiaa, Löfven sanoi Expressenin mukaan.

Ruotsin valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit pidetään sunnuntaina 9. syyskuuta.