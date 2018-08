YK-ryhmä: Jemenissä jopa kahdeksanvuotiaita värvätty lapsisotilaiksi

AFP

Jemenin konfliktin kaikki osapuolet ovat saattaneet syyllistyä sotarikoksiin, kertovat YK:n ihmisoikeusneuvoston asettaman ryhmän tutkijat. Konfliktissa on käytetty seksuaalista väkivaltaa, värvätty jopa kahdeksanvuotiaita lapsisotilaita ja tehty ilmaiskuja, joissa on kuollut kymmeniä siviilejä.

Saudi-Arabian johtaman liittouma on ryhmän raportin mukaan suunnannut ilmaiskuja asutusalueille, toreille, juhliin ja sairaaloihin.

Viime viikolla liittouman tekemässä ilmaiskussa kuoli yli 20 lasta ja 4 naista. Aiemmin elokuussa 40 lasta kuoli, kun liittouma teki ilmaiskun lapsia kuljettaneeseen bussiin.

Viimeviikkoiset ilmaiskut eivät kuitenkaan sisälly tiistaina julkaistuun raporttiin, joka tarkastelee Jemenin tapahtumia syyskuusta 2014 tämän vuoden kesäkuuhun.

Koalitio YK:n mustalla listalla

Kolme vuotta kestäneen sisällissodan osapuolet ovat Jemenin hallitus, huthikapinalliset sekä Saudi-Arabian johtama liittouma. Yhdysvallat on varoittanut, että se valmistautuu vetävänsä tuen liittoumalta, jos liittouma ei osoita yrittävänsä rajoittaa ilmaiskuissa kuolevien siviilien määrää, kertoo CNN.

Saudikoalitio joutui viime vuonna YK:n mustalle listalle lasten oikeuksien rikkomisesta. Perusteluiden mukaan 683 lasta oli kuollut tai haavoittunut koalition toimien takia ja koalitio oli hyökännyt kymmeniin kouluihin ja sairaaloihin.

Jemenin konfliktissa on kuollut lähes 10 000 ihmistä, ja se on YK:n mukaan laukaissut maailman pahimman humanitaarisen kriisin. Monet jemeniläiset elävät nälänhädän partaalla, vedestä on pulaa ja maassa jyllää paha koleraepidemia.