Poliisi: Floridan ampumisessa kolme kuollutta, joista yksi on epäilty ampuja

Yhdysvalloissa Floridan ampumisessa on poliisin mukaan kuollut kolme ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja. Hän surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin yksitoista.

Epäilty oli 24-vuotias mies Baltimoresta, Marylandista. Muita epäiltyjä ei poliisin mukaan ole.

Ampuminen tapahtui videopeliturnauksessa Pohjois-Floridan Jacksonvillessä sunnuntaina. Yhdeksän haavoittunutta kuljetettiin sairaalahoitoon. Useimmilla heistä oli ampumahaavoja. Lisäksi kaksi ampumisessa haavoittunutta on hakeutunut itse sairaalaan.

Poliisin mukaan ampuja oli yksi pelaajista. Kyseessä oli Madden 19 -videopelin turnaus, joka pidettiin paikallisen ostos- ja tapahtumakeskuksen pelibaarissa. Suosittu Madden 19 -peli perustuu amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigaan.

Turnaus oli alueellinen karsinta, jonka voittajat pääsevät loppuotteluihin Las Vegasiin. Siellä palkintosumma on 25 000 dollaria.

BBC:n mukaan ampumisessa kuolleet olivat Madden 19 -pelin ammattilaispelaajia. Myös ampuja oli aiemmin menestynyt Madden-peliturnauksissa.

Ainakin kaksi muuta turnaukseen osallistunutta pelaajaa kertoi haavoittuneensa ampumisessa.

Jacksonvillen sheriffin Mike Williamsin mukaan ampuminen tapahtui ostoskeskuksessa sijaitsevassa Chicago Pizza -ravintolassa sunnuntaina iltapäivällä paikallista aikaa. Viranomaiset ovat hänen mukaansa saaneet tapahtumapaikan raivattua, mutta poliisi on kehottanut Twitterissä ihmisiä pysymään pois alueelta.

Tiukempia turvatoimia e-urheilutapahtumiin?

Uutinen ampumisesta levisi nopeasti pelaajayhteisössä osittain siksi, että turnaus lähetettiin suorana internetissäTampa Bay Times kertoo. Lähetyksessä voi kuulla, kun ampuminen alkaa ja ihmiset huutavat.

Silminnäkijöiden mukaan epäilty 24-vuotias mies raivostui hävitessään pelissä ja haki aseen autoltaantviittasi Tampa Bay Timesin toimittaja.

FBI:n kerrottiin tehneen sunnuntai-iltana kotietsinnän ampujan kotiin Baltimoressa ja kuulleen hänen perheenjäseniään.

Jacksonvillen ampuminen herätti heti vaatimuksia tiukemmista turvatoimista e-urheilutapahtumissa.

Floridassa on tapahtunut useita joukkoampumisia viime vuosina. Ystävänpäivänä 17 ihmistä kuoli paikallisessa kouluampumisessa. Kaksi vuotta sitten 49 ihmistä kuoli hyökkäyksessä Orlandon homoseksuaalien yökerhoon.