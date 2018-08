Valeuutisia levitetään myös sodan repimästä Syyriasta – syntyi ryhmä kumoamaan niitä

Vanhoja kuvia, sepitettyjä filmejä ja jopa videopelejä. Niitä kaikkia on käytetty levitettäessä valeuutisia sodan runtelemasta Syyriasta. Tämä on tiennyt entistä enemmän työtä toimittaja- ja aktivistiryhmälle, joka on ottanut tehtäväkseen väärennettyjen uutisten paljastamisen.

Mielenosoitukset Syyrian hallintoa vastaan puhkesivat vuonna 2011 ja muuttuivat väkivaltaiseksi konfliktiksi. Alusta alkaen syntyivät myös tekaistut "uutiset", joiden leviämistä sosiaalinen media edisti.

Selventääkseen monimutkaista sotaa 32-vuotias toimittaja ja aktivisti Ahmad Primo perusti Verify-syn, sähköisen alustan, jossa valvotaan ja tarkistetaan faktoja Syyrian sodasta kertovista uutisista.

– Toimittajina ja aktivisteina meillä on vastuuta, Primo sanoo.

– Mitä tänään tapahtuu, kirjoitetaan historiana, emmekä halua sen olevan valehistoriaa, hän lisää.

Valeuutiset eivät ole mikään uusi juttu Syyriassa. Primo kertoo, että aiemmin lapset kasvatettiin uskomaan, että nykyisen presidentin isä Hafez al-Assad eläisi ikuisesti.

– Mutta sitten hän kuoli. Joten mitä tarkoittaa "ikuisesti".

Valheita esittävät kaikki osapuolet

Syyrian sodassa valeuutisia julkaisevat sekä hallinnon että opposition kannattajat. Toukokuussa lähti leviämään kuva, jonka kerrottiin esittävän Israelin ilmaiskuja Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen. Tosiasiassa valokuvassa Israel pommitti Gazaa vuonna 2014.

Jokainen uusi aseellinen hyökkäys Syyriassa merkitsee Primon perustamalle ryhmälle lisää töitä. Tällöin he tarkistavat ainakin neljä tai viisi uutista päivässä.

Kesäkuussa hallituksen joukkojen valmistautuessa hyökkäykseen Syyrian eteläiseen Daraan maakuntaan, opposition nettisivuilla julkaistiin filmimateriaalia, jossa moskeijan minareetista kantautuva ääni kehotti kapinallisia tarttumaan aseisiin. Verify-sy paljasti, että kyseinen materiaali oli kuvattu Jemenissä vuonna 2015.

Aktivistiryhmä on julkaissut tietojaan aiemmin englanniksi ja arabiaksi, mutta nyt sen sivuilla on tietoa myös turkiksi. Kieli lisättiin valikoimaan sen jälkeen, kun Turkin tukemat kapinalliset hyökkäsivät Syyrian lounaisosassa kurdialueella.

– Uutissivuilla Turkissa näytettiin videoklippiä, jossa taistelijoita tarkkailtiin yönäkölasien kautta. Kun tarkistimme asian, selvisi, että kyseessä oli kohtaus videopelistä, Primo kertoo.

Valkoiset kypärät tulilinjalla

Valeuutisten keskiössä on ollut etenkin Valkoiset kypärät -ryhmä, jonka vapaaehtoiset ovat auttaneet pommituksen uhreiksi joutuneita ihmisiä kapinallisten hallussa olleilla alueilla. Eräässä videoklipissä ryhmään kuuluviksi väitettyjen miesten nähdään näyttelevän filmillä. Tämä herätti syytöksiä, joiden mukaan ryhmä olisi lavastanut pelastustöistään otetut kuvat.

Myöhemmin selvisi, että kohtaus oli itse asiassa filmistä, jonka oli ohjannut hallitukselle myötämielinen ohjaaja mustamaalatakseen Valkoiset kypärät -ryhmän.

Työtään helpottaakseen Primo joukkoineen on perustanut Facebook-sivun, jonne käyttäjät voivat lähettää väärennöksiksi epäilemiään uutisia tarkistettaviksi. Faktoja on kuitenkin tarkistamassa vain kuusi vapaaehtoista, joten kyse on jättiläismäisestä tehtävästä.