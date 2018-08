Ahmad Primo ja Verify-sy etsivät totuutta

Faktantarkistussivusto Verify-syn perustaja Ahmad Primo joutui totuuden etsinnässään vaikeuksiin kotimaassaan Syyriassa ja muutti Turkkiin. Työ kuitenkin jatkuu yhä.

Vuosia sitten Primo osallistui Syyriassa Aleppon kaupungissa mielenosoituksiin ja työskenteli kansanliikkeestä kertoneella verkkosivustolla. Hallituksen joukot pidättivät Primon kolme kertaa, minkä jälkeen hän siirtyi kapinallisten hallussa olleelle alueelle maan pohjoisosassa. Sieltä hän siirtyi Turkkiin.

– Minut pidätettiin, kun olin julkaissut totuuden siitä, mitä hallituksen valvomalla alueella tapahtui. Ja kun siirryin opposition hallussa olleille alueille, huomasin myös sen peukaloivan totuutta, Primo sanoo.

– Katsoin, että en voi vaieta ennen kuin pääsemme näistä sortajista – ja Syyriassa on nyt monia sortajia, hän lisää.

Verify-sy-ryhmän vapaaehtoiset saavat jonkin verran rahoitusta eurooppalaisilta valtioilta.

Ryhmä työskentelee useilla alustoilla valeuutisia kumotessaan. Esimerkiksi pikaviestipalvelu Twitterissä ryhmä julkaisee kuvakaappauksia harhaanjohtavista uusista uutisista, jotka on varustettu paksulla punaisella X:llä. Sen vieressä on uutisen oikea versio, jossa on puolestaan vihreä tarkistuksesta kertova merkki.

Syyrian lähettiläs esitteli kuvaa Irakista

Ryhmässä niin ikään faktojen tarkistajana toimiva Dirar Khattab huomauttaa, että valeuutiset leviävät nopeammin kuin totuus.

– Jokainen, jolla on tili sosiaalisessa mediassa ja paljon seuraajia, muuttuu uutiskanavaksi, hän sanoo.

Joskus ryhmän jäsenet pystyvät oitis havaitsemaan vanhat valokuvat ja videomateriaalit.

Khattab kertoo katselleensa joulukuussa 2016, miten Syyrian YK-lähettiläs näytti YK:n turvallisuusneuvostolle kuvan, joka oli esittelyn mukaan kuvattu juuri ennen kuin hallinnon joukot saivat Aleppon kaupungin jälleen hallintaansa.

– Näin hänen kannattelevan kuvaa nelikontin olevasta sotilaasta. Nainen oli astumassa sotilaan selän päälle päästäkseen pois kuorma-autosta. Minä kuitenkin tiesin, että valokuva oli Irakista, Khattab sanoo.