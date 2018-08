Zimbabwe yrittää saada Mugaben karkottamat turistit palaamaan

Presidentti Robert Mugaben pitkästä varjosta nouseva Zimbabwe toivoo matkailusta uutta veturia taloudelleen. Zimbabwe tarvitsee turistien tuloja kipeästi, sillä viime vuonna syrjäytetyn Mugaben liki 40-vuotisen valtakauden aikana maan talous romahti täysin.

– Elimme pitkään aikakautta, jolloin ovemme oli suljettu. Nyt tunnelmat matkailualalla Zimbabwessa ja ulkomailla ovat positiiviset, uskomme kasvuun, sanoo matkailuministeri Priscah Mupfumira.

Zimbabwessa on paljon upeaa luontoa, mutta nähtävyyksistä yksi on ylitse muiden: majesteettiset Victorian putoukset, jotka sijaitsevat Zimbabwen ja Sambian rajalla. Nykyisin suurin osa matkailijoista ihailee putouksia Sambian puolelta, mutta Zimbabwe on viime aikoina kasvattanut taas suosiotaan.

Ministerin mukaan ulkomaisten matkailijoiden määrä putouksilla kasvoi 50 prosenttia tammi-maaliskuussa verrattuna viime vuoteen. Kaikkiaan ulkomaisten matkailijoiden saapumiset Zimbabween kasvoivat 15 prosenttia samalla ajanjaksolla.

Paikallisten yrittäjien mukaan muutos on merkittävä, koska tammi-maaliskuu on yleensä matkailussa hiljaista aikaa.

– Hiljainen kausikin oli kiireinen tänä vuonna, turisteja oli enemmän kuin aiemmin. Turisteille Zimbabwe on jännittävä, uskoo panimoravintolaa Victorian putouksilla pyörittävä Jake Le Breton.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Zimbabwen matkailulla meni kovaa vielä 1990-luvulla, kunnes Mugabe ryhtyi pakkolunastamaan valkoisten viljelijöiden maita. Maareformi romutti maatalouden, ajoi sijoittajat maasta ja käynnisti talouskriisin. EU ja Yhdysvallat asettivat Zimbabwea vastaan pakotteita. Samalla iso osa ulkomaalaisista turisteista kaikkosi.

Nykyisin matkailuala vastaa 10 prosentista Zimbabwen bruttokansantuotteesta. Erinäisten tilastojen mukaan maassa vieraili viime vuonna 2,2–2,4 miljoonaa ulkomaalaista turistia.

– Tuntuu hyvin turvalliselta, ja ihmiset ovat olleet ystävällisiä. Myös viisumin saaminen oli hyvin helppoa, kertoi Victorian putouksilla vieraillut kanadalainen turisti Katelyn Pretzlaff.

Zimbabwen imagossa on kiillottamisen varaa, koska viime vuosikymmeninä maa on ollut otsikoissa lähinnä Mugaben itsevaltaisen hallintatyylin ja tähtitieteelliseksi paisuneen inflaation takia. Matkustustiedotteessaan Suomen ulkoministeriö varoittaa muun muassa autokaappauksista, sairaaloiden huonosta tasosta sekä siitä, että käteistä rahaa voi olla vaikea nostaa.

Hiljattain julkaistussa parhaiden asuinkaupunkien vertailussa pääkaupunki Harare jäi 140 kaupungin joukossa sijalle 135. Syiksi huonoon sijoitukseen mainittiin epävakaus, infrastruktuurin ongelmat sekä retuperällä oleva terveydenhuoltojärjestelmä.