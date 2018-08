Ravintolassa räjähti Nyköpingin keskustassa – nainen vietiin sairaalahoitoon

Ruotsissa nainen loukkaantui Nyköpingin keskustassa tapahtuneessa räjähdyksessä sunnuntaiaamuna. Poliisin mukaan kyseessä saattaa olla rikos.

– Asian selvittely on vielä kesken, mutta jotain ravintolan sisällä on räjähtänyt, se on melko selvää, sanoi poliisin tiedottaja Thomas Agnevik uutistoimisto TT:lle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kadulla näkyi suuri ikkunalasi murskaantuneena. Vielä ei tiedetä, johtuiko se räjähdyksestä vai siitä, että sen läpi on heitetty sisään jotain.

– On esitetty spekulaatioita käsikranaatista, mutta en voi sitä vahvistaa, Agnevik jatkoi.

Loukkaantuneen naisen vammojen vakavuutta poliisi ei osannut arvioida. Räjähdyksen sattuessa nainen oli ravintolan läheisyydessä.

Poliisin tekninen henkilöstö tutki sunnuntaina tapahtumapaikkaa. Lisäksi paikalla oli pommiryhmä, joka oli löytänyt sieltä jotain. Poliisi ei halunnut kertoa tarkemmin, mistä löydössä oli kyse.