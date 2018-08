"Sydämeni on särkynyt" – Näin John McCainin kuolemaan reagoitiin

– Sydämeni on särkynyt. Olen niin onnekas, että olen saanut elää seikkailun rakastamalla tätä uskomatonta miestä 38 vuotta.

John McCainin vaimo, yrittäjä Cindy McCain Twitterissä

– Vain harvaa meistä on testattu samalla tavalla kuin Johnia. Vain harvalta meistä on vaadittu sellaista rohkeutta kuin häneltä. Mutta jokainen meistä voi tavoitella rohkeutta laittaa suurempi hyvä itsemme edelle. John näytti, mitä se tarkoittaa. Sen takia me kaikki olemme hänelle velkaa. Michelle ja minä otamme sydämen pohjasta osaa Cindyn ja perheen suruun.

Entinen presidentti Barack Obama ja Michelle Obama tiedotteessa.

– Syvin osanottoni ja kunnioitukseni senaattori John McCainin perheelle. Sydämemme ja rukouksemme ovat luonanne.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Twitterissä.

– Senaattori John McCain uskoi, että oli jokaisen kansalaisen velvollisuus tehdä jotain niillä vapauksilla, jotka perustuslakimme takaa. Sankarillisesta palveluksestaan laivastossa hänen 35 vuoteensa kongressissa McCain eli vakaumuksensa mukaisesti, kirjoitetaan entisen presidentti Bill Clintonin ja Hillary Clintonin yhteisessä lausunnossa Clinton-säätiön sivuilla.

– Jotkin elämät ovat niin voimallisia, että niiden päättymistä on vaikea kuvitella. Jotkin äänet ovat niin kirkkaita, että niiden hiljenemistä on vaikea ajatella. John McCain oli syvien vakaumusten mies ja korkeimman luokan patriootti, kommentoi entinen presidentti George W. Bush lausunnossa.