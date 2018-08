Italiassa pikkukylän pormestari velvoittaa asukkaat pitämään huolta terveydestään sakkojen uhalla

Jenni Meronen

Italian saappaankärjessä Calabriassa sijaitsevassa, vajaan 600 asukkaan Selliassa käy kiireinen kuhina. Vuoristokylän katuja ylös ja alas kannetaan tavaraa seuraavan päivän suurta oliiviöljyjuhlaa varten.

Oliiviöljyn sijaan Sellia on kuitenkin tullut maailmankuuluksi kylänä, jossa kuoleminen on kielletty. Erikoisen kiellon takaa löytyy pormestari ja lastenlääkäri Davide Zicchinella, joka kumoaa heti väärinkäsityksen.

– En ole kieltänyt kuolemista, sehän olisi mahdotonta. Sen sijaan määräsin vuonna 2015, että asukkailla on velvollisuus pitää huolta terveydestään, sakon uhalla, Zicchinella kertoo Sellian kunnantalolla.

Tavoitteena oli kannustaa käyttämään kuntaan kaksi kuukautta aiemmin avatun terveysklinikan palveluja, pidentää asukkaiden elinikää ja estää siten koko kylän tyhjeneminen. Sellian asukkaista lähes 40 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Heistä suurin osa on leskinaisia, joiden lapset ovat muuttaneet pois.

– Heille lähimpään terveyskeskukseen meno on hankalaa, sillä julkinen liikenne on vähäistä. Lisäksi se on kallista ihmisille, jotka elävät minimieläkkeellä, Zicchinella kertoo.

Kunnan oma klinikka tarjoaa ilmaiseksi muun muassa näön, kuulon ja sydämen tarkastuksia, ultraäänitutkimuksia sekä mahdollisuuden teettää verikokeita.

– Verikokeet voidaan tehdä tarvittaessa myös kotona, ja koetulokset ja lääkkeet voidaan viedä kotiin. Ne, jotka eivät käytä klinikan palveluja, joutuvat rahoittamaan sen toimintaa 30 eurolla vuodessa, Zicchinella kertoo.

Zicchinellan mukaan jo ensimmäisen puolen vuoden aikana asukkailta otettiin 200 verikoetta, ja sairaalakäynnit ovat vähentyneet.

Myös paikallisessa baarissa olutta siemailevan Beppe Mascaron, 65, mielestä ennaltaehkäiseminen on tärkeää.

– Ilman kunnan omaa klinikkaa en varmaankaan olisi tehnyt kaikkia niitä kokeita, mitä olen nyt tehnyt. Itse kärsin korkeasta verenpaineesta, Mascaro sanoo.

Italiassa on EU:n tilastojen mukaan eniten yli 65-vuotiaita koko Euroopassa. Italian tilastokeskus Istatin mukaan kuolleiden määrä on ylittänyt syntyneet jo kuuden vuoden ajan, ja vuonna 2017 syntyvyys oli nyky-Italian historian alhaisimmalla tasolla. Lapsia syntyy keskimäärin 1,34 naista kohti.

– Italiassa tullaan yhä vanhemmiksi, mutta lapsi hankitaan myöhään. Usein toisen lapsen tekemistä harkitaan niin kauan, että lopulta siitä luovutaan, Milanon Bicocca-yliopistossa väestötiedettä opettava Gian Carlo Blangiardo sanoo.

Syytä on etsitty esimerkiksi äitiyden ja työelämän yhteensovittamisen vaikeuksista, kuten päiväkotien hinnoista ja riittämättömästä taloudellisesta tuesta.

– Erilaiset tuet on yleensä suunnattu kaikkein köyhimmille ja keskiluokka, jonka pitäisi antaa suurin panostus syntyvyydelle, ei pysty hyötymään niistä.

Blangiardon mukaan Italia on viimeisen 30 vuoden aikana tehnyt vain vähän varautuakseen tulevaan väestöpommiin. Italian terveysministerin vuonna 2016 lanseeraamaa kansallista ”hedelmällisyyspäivää” hän pitää epäonnistuneena.

– Ainoa teko on ollut, että eläkeikää on nostettu. Positiivista on myös se, että uudessa hallituksessa on taas mukana perheministeri.