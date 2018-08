Havaijia lähestyvä Lane heikkeni hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi

Havaijia hitaasti lähestyvä Lane on heikentynyt ykkösluokan hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi, jonka tuulennopeudet ovat noin 31 metriä sekunnissa.

Myrsky on aiheuttanut voimakkaita rankkasateita, tulvia ja maanvyöryjä Havaijin saaristossa sekä ajanut tuhansia ihmisiä kodeistaan. Yhdysvaltain Punaisen Ristin mukaan yli 2 000 ihmistä on majoitettu 45 väestönsuojaan.

Havaijin pääsaarella on satanut yli 750 millimetriä vettä vuorokauden aikana. Lane on katkonut puita, aiheuttanut sähkökatkoja ja sulkenut teitä. Lisäksi osa Alaskan ja Havaijin lentoyhtiöistä on perunut lentojaan.

Trooppiseksi myrskyksi heiketessään Lanen keskus sijaitsi noin 190 kilometriä etelään Havaijin pääkaupungista Honolulusta. Myrsky on liikkunut pohjoisen ja koillisen suuntaan vajaan viiden kilometrin tuntinopeutta.

Myrskyn on ennustettu kääntyvän lauantain aikana länttä kohti ja poispäin saaristosta. Havaijin vuorokausi vaihtuu perjantailta lauantaille iltapäivällä Suomen aikaa.

Trooppisten hirmumyrskyjen voimakkuutta mitataan viisiportaisella Saffir-Simpsonin asteikolla. Ykkösluokan hurrikaanissa tuulen nopeus on 33–42 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat hirmumyrskyt ovat luokkaa 5, jossa tuulen nopeus on yli 70 metriä sekunnissa.