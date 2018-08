Taiwanin tulvien tieltä evakuoitu tuhansia, kuusi ihmistä kuollut

Päiviä jatkuneiden rankkasateiden aiheuttama tulviminen on johtanut kuuden ihmisen kuolemaan Taiwanissa. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu tulvien tieltä. Trooppiset rankkasateet ovat jatkuneet Taiwanin yllä torstaista lähtien, ja paikoin vettä on satanut jopa metrin verran.

Viranomaistietojen mukaan kuudesta kuolonuhrista kolme kuoli Kaohsiungin kaupungissa tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa rakennusteline putosi kadulle.

Sateissa ja tulvissa on loukkaantunut yli sata. Evakuoituja ihmisiä on yli 6 000.