Havaijilla hurrikaani Lanen vaikutuksien arvellaan olevan hengenvaarallisia, vaikka Lane on heikentynyt ykkösluokan hurrikaaniksi. Lane on tuonut mukanaan rajuja rankkasateita, joiden odotetaan vain voimistuvan viikonlopun aikana. Pelkona on, että hidastunut hurrikaani ehtii tuoda mukanaan vielä enemmän sateita. Hätätilaviraston edustajan mukaan rankkasateita on luvassa vielä 48–72 tunnin ajan.

Esimerkiksi ikonisella Waikikin rannalla on tullut viimeisen 36 tunnin aikana 600 millimetriä vettä. Eniten vettä on kuitenkin tullut saaren syrjäseuduilla, jossa sijaitsee myös purkautuva Kilauea-tulivuori. Se on jatkanut purkautumistaan. Alueella on satanut vettä reilut 760 millimetriä.

Yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskukseen mukaan hurrikaanilla ei pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia purkaukseen lukuun ottamatta kivenvyörymiä ja lisääntynyttä höyrystymistä.

Viranomaisten mukaan tulvat ja maanvyörymät ovat tällä hetkellä saaren suurin uhka.

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto kertoo, että 57 000 Yhdysvaltojen merivoimien sotilasta on valmiina Havaijilla. He ovat valmistautuneet tarjoamaan kuljetus- ja lääkeapua sekä tarvittaessa järjestämään pelastusoperaatioita.

Punaisen ristin edustajan mukaan yli 2 000 ihmistä on hätämajoituksessa 45 evakuointikeskuksessa. Punaisen ristin edustaja kuitenkin sanoo, ettei hän olisi yllättänyt, jos seuraavana aamuna hätämajoituksessa olisi yli 2 500 tai 3 000 ihmistä.

Lane on tähän mennessä katkonut puita, aiheuttanut sähkökatkoja ja sulkenut teitä. Lisäksi osa Alaskan ja Havaijin lentoyhtiöistä on perunut lentojaan.

Meriveden odotetaan nousevan 60–122 senttimetriä normaalin tason yläpuolelle.

Presidentti Donald Trump on julistanut Havaijille hätätilan ja kehottanut asukkaita varautumaan pahimpaan. Havaiji on yksi Yhdysvaltain osavaltioista.