Paavi tuo virolaisille tärkeän viestin – myös suomalaiset pääsevät osallistumaan kansainväliseen suurjuhlaan Tallinnassa

Matti Posio

Paavin vierailu katolisessa maassa on aina valtava kansanjuhla. Viron kaltaiseen pieneen ja ei-katoliseen maahankin paavi Franciscus tuo tullessaan kansainvälisen suurtapahtuman.

Paavi on maailman tunnetuin uskonnollinen johtaja ja oman pikkuvaltionsa, Vatikaanin, päämies. Hänen erikoisvalmisteinen autonsa tunnetaan median rakastamalla nimellä Popemobile. Sen panssarilasien suojista tervehtii lämpimäksi ja yllättävän huumorintajuiseksi kuvailtu argentiinalainen paavi Franciscus, alun perin Jorge Mario Bergoglio.

Pelkästään paavin mukana lentäviä erikoistoimittajia Vatikaanin ja maailman medioista saapuu Viroon yli 80 henkeä. Yhteensä ulkomaisia toimittajia odotetaan Tallinnaan jopa satoja.

Virossakaan ei ole vielä oikein havahduttu paavin Baltian-vierailun ainutlaatuisuuteen. Meillä Suomessa asiaan ovat heränneet ainakin maamme katolilaiset, joita on Tallinnan suureen messuun ilmoittautunut satoja. Paavilla on Tallinnassa myös tapaaminen nuorten kanssa. Lisäksi paavin odotetaan tapaavan köyhiä ja hyväntekijöitä.

Harva tietää, että paavin messuun Tallinnan Vapauden aukiolle (Vabaduse väljak) pääsee halutessaan myös suomalainen osallistumaan. Katolilaisille ja muille kuin katolilaisille on oma ilmoittautumisensa, mutta järjestelmä on sama. On mentävä nettisivulle www.paavsteestis.ee ("Paavi Virossa") ja rekisteröidyttävä ennen syyskuun 15. päivää. Jos ehtii noin 15 000 osallistujan joukkoon, pääsylippu on ilmainen.

Katolilaisia on maailmassa 1,2 miljardia. Heidän uskontonsa typistyy uutisissa liian usein pappien hyväksikäyttörikoksiksi ja lasten ahdisteluksi. Niitä ja niiden peittelyä paavi pahoittelee tänä viikonloppuna Irlannissa.

Paavin perusviesti on sekoitus uskoa, rakkautta ja politiikkaa. Se on kuulemisen arvoinen muidenkin uskontojen edustajille.

Baltian matkansa paavi aloittaa Liettuasta, missä katolilaisia on jopa 85 prosenttia väestöstä. Hän jatkaa Latviaan, missä kristitystä enemmistöstä suunnilleen yhtä iso kolmannes on katolilaisia, luterilaisia ja ortodokseja. Aamulla tiiistaina 25.9. paavi laskeutuu Tallinnan Lennart Meren lentoasemalle, missä vastaanotto on luultavasti koruton.

Paavi saattaa suudella maata, mutta komeita vastaanottoseremonioita hän kavahtaa.

Tallinnassa paavin ottaa vastaan presidentti Kersti Kaljulaid. Vastaanotolle kutsutaan noin 300 henkilöä.

Paavin vierailu näkynee isosti vanhan kaupungin liepeillä. Presidentin linna on Kadriorgin puistossa. Jos satunnainen matkailija haluaa nähdä vilahduksen paavista, paras mahdollisuus on alkuillasta matkalla messuun.

Kristityn Viron historia tiivistyy Piritan luostarin raunioihin Suomenlahden rannalla. Haluaakohan paavi vierailla siellä?

Mitä paavi haluaa Virolle sanoa? Puolalainen paavi Johannes Paavali II muistetaan kommunismin ja rautaesiripun kaatajana. Hän vieraili Tallinnassa vuonna 1993 pian neuvostomiehityksen päätyttyä, kun Virossa oli vielä Venäjän sotilaita. Tuolloin pääsanoma oli: "Älkää pelätkö" (Ärge kartke).

Nyt 25 vuotta myöhemmin paavi saapuu Viroon, joka on karistanut monet menneisyytensä peloista. Se on kukoistava markkinatalousmaa ja tunnettu internetin edelläkävijänä. Virolaisten pelko on väistynyt, mutta nytkin paavin vierailulla on heihin kolahtava teema: "Sydämeni, herää!" (Mu süda, ärka üles).

Vapaalle kansalle, jolle kaikki on mahdollista, ei ole pahitteeksi palauttaa mieleen sydämen olemassaolo. Virolaisille ja meille suomalaisille myös viittaus kansalliseen heräämiseen on säväyttävä. Me ymmärrämme, mikä on sen viestin poliittinen sanoma.