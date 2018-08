Onko Australian Malcolm Turnbull historian ensimmäinen ilmastonmuutoksen takia eronnut pääministeri?

Ilmastonmuutosajatteluun helpottaa laaja tieto ja sen ymmärrys

Ehkä on, pääministerinimikkeellä.

Historia tuntee lukemattoman joukon maansa tai heimonsa tai alueensa päämiehiä, jotka itse ovat tai joiden läheinen on menettänyt asemansa ja/tai henkensä sään muututtua hulluksi. Kun tämä päämies hoveineen ei ole kyennyt jumalia lepyttämään.

Toki joskus on kansa äänestänyt jaloillaan. Vaikkapa Suome, anteeksi Ruotsissa, kun nälkäkuolema on ollut se toinen vaihtoehto. Kaikki eivät ole ehtineet. Historia tuntee ajan Suurina kuolonvuosina.

Australiassa ollaan ajautumassa samaan taikauskoiseen menoon, mikä aikaisemmin on päämiehiä surmannut. Muutaman kymmenen vuoden kuluttua löytyy suuri lauma tyyppejä, jotka tosissaan häpeävät silloista käyttäytymistään. Jos eivät ole sattuneet jo kuolemaan.

