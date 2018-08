Katja Ihatsu

– Mielestämme nauhalla puhuneen henkilön niin sanottu johtajuus on täysin yhdentekevää, koska Isis on sotilaallisesti jo pitkälti lyöty.

Näin kommentoi eversti Sean Ryan, Isisiä vastaan taistelevan Yhdysvaltojen johtaman liittouman tiedottaja torstaina puhelinhaastattelussa nauhaa, joka tuli julkisuuteen keskiviikkona.

Useat tiedotusvälineet uutisoivat 54-minuuttisesta ääninauhasta, joka katkaisi äärijärjestö Islamilaisen valtion eli Isisin lähes vuoden mittaisen hiljaisuuden.

Nauhalla puhuu väitetysti äärijärjestöä johtava Abu Bakr al-Baghdadi, joka kehottaa seuraajieen sinnikkyyteen ja taisteluun vihollisia vastaan.

Ryan piti ääninauhaa terroristijärjestön mediatemppuna. Onko nauha tuore vai äänitetty aiemmin, oli hänen mielestään samantekevää.

– He yrittävät ainoastaan tehdä itsestään tärkeitä, vaikka käytännössä heillä on jäljellä kourallinen taistelijoita, Ryan sanoi Bagdadista.

Taistelut Syyriassa ovat siirtyneet maan kaakkoisosaan Eufrat-jokilaakson ympärille, jossa SDF- eli Syyrian demokraattiset joukot taistelevat Yhdysvaltojen kanssa kukistaakseen jäljellä olevat Isis-sotilaat.

Heitä on alueella Ryanin arvion mukaan 1 000 – 1 500.

Isis on menettänyt 90 prosenttia alueista, joita se sai haltuunsa vuoden 2014 jälkeen Syyriassa ja Irakissa.

– Taistelujen luonne on muuttunut ja vaikeutunut, kun taistelut ovat siirtyneet kaupungista aavikolle. Vihollinen on hajaantunut ja heitä pitää jäljittää tunneleista, kun aiemmin kävimme urbaania taistelua talosta toiseen, Ryan sanoo.

Toukokuussa julistettiin, että Isis saatiin lopullisesti häädettyä pääkaupunki Damaskoksesta.

Äärijärjestö pitää hallussaan vielä noin 40 000 asukkaan Hajinin kaupunkia, joka sijaitsee Eufrat-jokilaaksossa Itä-Syyriassa. Isis-taistelijoiden uutisoitiin viime kuussa alkaneen paeta kaupungista.

– Nyt tavoitteemme on vapauttaa kaupunki takaisin siviileille. Se on ollut 5 – 7-vuotta täysin Isisin hallitsema, siellä asuvat lapset eivät ole päässeet kouluun ja sen asukkailla on ollut täydellinen puute perustarvikkeista, joita muualla maassa saa.