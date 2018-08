Trumpin tviitti ärsytti Etelä-Afrikan hallitusta – "Pyrkii vain jakamaan maatamme"

Etelä-Afrikassa on suututtu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tviitistä, jossa hän mainitsee maassa kaavaillut maan pakkolunastukset.

– Olen pyytänyt ulkoministeri Mike Pompeota tutkimaan tarkasti Etelä-Afrikan maan ja tilojen haltuunotot ja pakkolunastukset ja laajamittaiset maanviljelijöiden tappamiset, Trump tviittasi keskiviikko-iltana viitaten Fox Newsin uutiseen Etelä-Afrikan pakkolunastuksista.

Maaomistukset ovat Etelä-Afrikassa tulenarka aihe. Apartheidin aikana mustilta riistettiin runsaasti maata valkoisten viljelijöiden käyttöön.

Etelä-Afrikan hallitus on apartheidin jälkeen ostanut maata valkoisilta viljelijöiltä, jotka omistavat yhä suuren osan Etelä-Afrikan maasta. Edistys maareformissa on joidenkin mielestä ollut turhan hidasta, ja valtapuolue ANC on kaavaillut perustuslain muuttamista, jotta apartheidin aikana mustilta riistettyä maata voidaan pakkolunastaa ilman korvausta.

Maan hallitus reagoi nopeasti Trumpin tviittiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Etelä-Afrikka torjuu tällaisen kapeakatseisen tulkinnan, joka pyrkii vain jakamaan maatamme ja muistuttaa meitä siirtomaamenneisyydestämme, Etelä-Afrikan hallitus tviittasi.

– Etelä-Afrikka nopeuttaa maareformin tahtia huolellisella ja tasapuolisella tavalla, joka ei jaa maatamme.

Etelä-Afrikan presidentin Cyril Ramaphosan edustaja sanoi CNN:n mukaan, että "hysteeriset kommentit eivät auta prosessia." Hänen mukaansa suurin osa maanviljelijöistä haluaa olla mukana reformissa.

Trump viittasi tviitissään myös maanviljelijöiden murhiin. Tuoreimpien tilastojen mukaan 2017–18 tapettiin 47 maanviljelijää. Se on huomattavasti vähemmän kuin 20 vuotta sitten, sillä vuonna 1998 tapettiin 153 maanviljelijää.

Trump ei ole ensimmäinen ulkomaalainen poliitikko, joka on suututtanut eteläafrikkalaisia maareformin takia. Maaliskuussa Australian konservatiivinen maahanmuuttoministeri Peter Dutton sanoi, että Etelä-Afrikan valkoiset maanviljelijät ansaitsisivat sivistyneiltä mailta erityisviisumeja kotimaassaan kohtaamiensa kaameiden olosuhteiden takia.