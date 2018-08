Havaijilla varaudutaan hengenvaaralliseen hurrikaaniin, asukkaat varastoivat vettä ja ruokaa

Havaijilla varaudutaan voimakkaan hurrikaanin rantautumiseen. Asukkaat varastoivat vettä, ruokaa ja hätäaputarvikkeita harvinaisen myrskyn varalle.

Lane-hurrikaani on luokiteltu nelosluokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan hurrikaanin keskus osuu torstain ja lauantain välisenä aikana vaarallisen lähelle Havaijin saaria. Viranomaisten mukaan hurrikaanin voimakkuus tekee siitä hengenvaarallisen.

Osalle Havaijin saarista on annettu hurrikaanivaroitus, ja pääsaarelle on julistettu hätätila, jotta asukkailla on aikaa varautua. Kouluja ja työpaikkoja on suljettu ja ihmiset ovat yrittäneet suojata kotejaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut hurrikaanin reitillä olevia varautumaan ja seuraamaan viranomaisten ohjeita. Havaiji on yksi Yhdysvaltain osavaltioista.

Liittovaltion pelastustoimista vastaava virasto Fema kertoo varautuvansa pahimpaan ja hankkivansa ruokaa ja vettä sekä suojia.

– Kehotan asukkaita ja vierailijoita ottamaan tämän uhkan vakavasti ja valmistautumaan huomattaviin seurauksiin, sanoi viraston edustaja Jeff Byard.

Yhdysvaltain armeija on alkanut siirtää aluksiaan ja sukellusveneitään pois Pearl Harborin tukikohdasta hurrikaanin tieltä.

Hurrikaanit rantautuvat harvoin Havaijille, ja viimeisin iso myrsky iski saarille miltei kolmekymmentä vuotta sitten.