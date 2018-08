Lehdet: Jas-hävittäjä syöksyi maahan Ruotsissa

Useat ruotsalaismediat kertovat, että Jas-lentokone on syöksynyt maahan. Syynä on Ruotsin puolustusvoimien tiedottajan Johan Lundgrenin mukaan törmäys lintuun. Lentäjä käytti heittoistuinta ja on selvinnyt onnettomuudesta hengissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Aftonbladetin mukaan hälytys onnettomuudesta tuli 9.41 paikallista aikaa. Jas 39 Gripen syöksyi tuolloin maahan Blekingen Ronnebyssa. Lehti kertoo, että lentäjän vammoista ei vielä ole tietoa. Tietoa muista loukkaantuneista ei ole.

Dagens nyheter

Expressen