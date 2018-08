Ukrainalaisohjaaja Sentsovin syömälakko kestänyt jo sata päivää

Maailma 11:39

Lehdet: Jas-hävittäjä syöksyi maahan Ruotsissa

Useat ruotsalaismediat kertovat, että Jas-lentokone on syöksynyt maahan. Syynä on Ruotsin puolustusvoimien tiedottajan Johan Lundgrenin mukaan törmäys lintuun. Lentäjä käytti heittoistuinta ja on selvinnyt onnettomuudesta hengissä.