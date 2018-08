Kymmenen vaeltajaa kuollut rajussa tulvassa Italiassa – kaikki kadoksissa olleet löytyivät

erittäin vaativana pidetty reitti

Olen katsellut Lars Monsenin erämaaohjelmia. Niissä Suomessakin esitetty 1 jakson 2. retki on vaativa sään puolesta. Sataa yli 50 mm vuorokaudessa. Monsen ei kulje parasta reittiä, vaan hankkiutuu kaiken aikaa ylempänä oleville kulku-urille. Kurkistin Raganellon maastoa satelliittikartasta ja havainto - se on vastaavaa rankan sateen aikana ylhäällä vaellettavaa aluetta. Jos nämä 2x18 ryhmää ovat olleet jokialueella, mihin on helppo leiriytyä, se siitä sitten.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.