Katja Ihatsu

Miten ihminen reagoi, kun näkee vuosikymmeniä sitten kadottamansa perheenjäsenen, jonka kohtalo on ollut epäselvä?

Siihen saatiin maanantaina vastaus Pohjois-Koreassa, kun Korean sodan 1950-luvun alussa erottamat perheenjäsenet saivat tavata toisensa.

Tunteikkaissa jälleennäkemisissä ihmiset eivät kyenneet puhumaan minuutteihin, vaan itkivät äänekkäästi ja koskettelivat toistensa kasvoja, kertoi uutistoimisto Reuters.

– Oli sota ja pakenin, aloitti eteläkorelainen Han Shin-ja, 99, mutta hänen äänensä sortui tunteiden otettua vallan.

Hän sai tavata maanantaina Pohjois-Korean puolelle jääneet tyttärensä Kim Kyung-silin, 72, ja Kim Kyung-yongin, 71, yli 65 vuoden eron jälkeen.

Presidentti hajonneesta perheestä

Tapaamisten käynnistyminen kolmen vuoden tauon jälkeen on osa Koreoiden suhteiden lientymistä. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sopivat asiasta tavatessaan toisensa ensimmäisen kerran viime huhtikuussa.

Asia on Etelä-Korean presidentille henkilökohtainen, sillä myös hänen perheensä repeytyi sodassa kahtia ja osa perheestä jäi Pohjois-Korean Hungnamiin, maan kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin.

– On häpeällistä molempien maiden hallituksille, että niin monet ovat kuolleet tietämättä, ovatko heidän kadonneet perheenjäsenensä elossa, Moon Jae-in sanoi ja vaati, että Koreat alkavat järjestää suurempia jälleennäkemisiä nopeasti.

Niillä onkin kiire, sillä sodassa toisensa kadottaneet perheenjäsenet ovat jo iäkkäitä. Etelä-Korean rekisteröimistä 57 000 ihmisestä joka viides on jo yli 90-vuotias.

Enemmistön kohdalla on jo myöhäistä, sillä vuoden 1988 jälkeen Etelä-Korean yhidstämisministeriöön ilmoittautuneista noin 75 000 ihmistä on jo edesmenneitä.

Suuri osa tapaamisiin saapuneista eteläkorealaisista istuu pyörätuolissa. Osallistujien terveydentila tutkittiin ennen tapaamista.

Tutkittiin, kestääkö terveys

Tapaamiseen tulleiden korkean iän ja odotettavissa olevan tunnemyrskyn takia osallistujien terveydentila tutkittiin erikseen. Vanhin osallistujista on 101-vuotias.

– Heistä suurin osa on iäkkäitä ihmisisä, joilla on verenpainetautia, diabetestä ja piileviä sairauksia. Ennen jälleennäkemistä heidän terveydentilansa tutkitaan huolellisesti, jotta he voisivat osallistua tapahtumaan, sanoi lääkäri Han Sang-jo Reutersille.

Kohtaaminen voi olla traumaattinen kokemus, sillä 11 tunnin näkemisen jälkeen vuorossa ovat uudet jäähyväiset, mitä todennäköisimmin viimeiset.

Osallistujat arvottiin

Pohjois-Koreaan matkustaneet eteläkorealaiset olivat eräänlaisia lottovoittajia, sillä jälleennäkemisen osallistujat noin 180 perheestä arvottiin. Mahdollisuus päästä mukaan oli yksi 569:stä, kertoi Korean Punainen risti.

Tapaamiset käynnistyivät maanantaina kun ensimmäisten 89 perheen 330 eteläkorealaista tapasivat 185 Pohjois-Korean puolella asuvaa perheenjäsentä. Monien piti tutkailla kauan toistensa kasvoja ennen vamistumistaan siitä, että vastapäätä todella seisoi kaivattu sukulainen.

Eteläkorealaiset toivat tapaamiseen lahjoja, kuten sukkia, alusvaatteita ja hammastahnaa.

– Toin päänsärky- ja ruuansulatuslääkkeitälääkkeitä. Hän on jo vanha ja halusin osoittaa kiitollisuuteni siitä, että hän on pysynyt elossa, kertoi isoaveljeään tapaamaan saapunut Lee Soo-nam, 76.

Seuraavat tapaamiset järjestetään torstaina.