Weinsteinia raiskauksesta syyttäneen naisen kerrotaan maksaneen 380 000 dollaria vaientaakseen itseensä kohdistuneen syytöksen

Ei yllätä

Ei ole suuri yllätys, että jotkut kaiken tämän kohun aloittaneet naiset ovat itse syyllistyneet alaikäisen seksuaaliseen häirintään tai muuhun vastaavaan toimintaan. Sen verran ylimitoitettu ja naurettava tämä koko tekopyhä kampanja on ollut.



En yritä puolustella ahdistelevia miehiä, joita tietenkin on ja joiden toiminta on tuomittavaa, mutta eiköhän tuossa metoo joukossa ole paljon naisia, jotka täysin tietoisesti ovat yrittäneet nousta urallaan tai vain saada rahaa ja mainetta seksin avulla. Sitten kun joku on mennyt pieleen, niin syytetään miestä ahdistelusta - ilman todisteita. Helppoa.



Oman kokemukseni mukaan ihan kotosuomessakin esimerkiksi yökerhot ovat täynnä naisia, jotka jatkuvasti ahdistelevat komeita miehiä. Naiset saavat kouria ja ehdoitella seksiä ja jos mies kieltäytyy, niin siitä vasta äläkkä syntyy. Samaa tapahtuu esimerkiksi firman pikkujouluissa, kun rouvat ovat ottaneet muutaman lasillisen. Naisille ahdistelu tuntuu olevan sallittua, kun taas pyllystä puristava mies on törkeä sika, joka pitää mahdollisuuksien mukaan teilata julkisesti.

