Putinin ja Merkelin tapaaminen käytiin epäluottamuksen ilmapiirissä – Putin saapui tapaamiseen Karin Kneisslin häistä

Pietari

Maarit Uber

Saksan liittokansleri Angela Merkel ei näyttänyt erityisemmin nauttivan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kohtaamisesta kesälomansa jälkimainingeissa lauantai-iltana Berliinin ulkopuolella.

Parivaljakko on käynyt viime aikoina useaan otteeseen tiukkoja keskusteluja. Putin ei voi sietää Merkelin tapaa hiillostaa ja kyseenalaistaa häntä suoraan silloin, kun siihen on tarvetta. Viime vuosina tarvetta on ollut lähes jatkuvasti. Putin myös tietää, että Itä-Saksassa varttunut Merkel on vaikeammin vietävissä kuin moni muu länsijohtaja. Merkel puolestaan on saanut kokea, että Putinin sanomisiin ja lupauksiin ei voi lainkaan luottaa.

Nopealla aikataululla lauantai-illalle sovitun tapaamisen asialistalla olivat kahdenvälisten kysymysten lisäksi muun muassa Syyrian ja Ukrainan sodat, pakotteet ja energiakysymykset, kuten Nord Stream 2 -kaasuputki.

Maiden ja niiden johtajien välinen epäluottamus on huono lähtökohta tuloksellisille keskusteluille. Putinilla ja Merkelillä on tunnetusti sen verran erilaiset käsitykset useimmista kansainvälisen politiikan kysymyksistä, että suuria edistysaskelia ei ollut senkään vuoksi lupa odottaa.

Vladimir Putin kuvattiin aiemmin lauantaina tanssahtelemassa iloisissa tunnelmissa Itävallan ulkoministerin Karin Kneisslin kanssa tämän häissä, joihin Putin osallistui vieraana.

Käynti samana päivänä sekä Venäjään äärioikeiston nousun myötä yhä positiivisemmin suhtautuvassa Itävallassa sekä Venäjää sen pahoista teoista kovistelevassa Saksassa sopii Putinin etuja palvelevaan symboliikkaan.

Suuren kontrastin keskenään muodostavat tapaamiset antavat kansainväliselle yleisölle muistutuksen kahden saksankielisen naapuruksen viime kuukausina näkyvästi vastakkaisiin suuntiin ajautuneesta politiikasta.

Viesti on Venäjälle tarkoituksenmukainen, sillä se pyrkii edistämään Euroopan unionin jäsenmaiden toisistaan etääntymistä ja suoranaista eripuraa niiden välillä.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Itävallan ulkoministeri Karin Kneiss hyötyi Putinin kutsumisesta häihinsä.

Merkelin johdolla

Eurooppa on ymmärtänyt viimeistään viime kuussa Helsingissä pidetyn Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien tapaamisen jälkeen, että EU:lla ei ole varaa jättää lännen etuja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin edustettaviksi.

Merkelille on uudessa tilanteessa tärkeää sekä henkilökohtaisen että Saksan vaikutusvallan säilyttämiseksi osoittaa olevansa yhä lännen Venäjä-suhteiden pääasiallinen hoitaja. Se vaatii keskusteluyhteyden vaalimista Putinin Venäjän suuntaan.

Putinkaan ei voi vallitsevassa tilanteessa täysin sivuuttaa Yhdysvaltojen asettamia uusia pakotteita ja niistä viime päivinä seurannutta ruplan tuntuvaa heikentymistä. Juuri Saksa on Venäjälle erittäin merkittävä kauppakumppani Euroopassa.

Putin tapaa loppukesän aikana eurooppalaisia johtajia oikein urakalla ja yrittää saada nämä tukemaan kauppasuhteita Venäjän kanssa. Euroopan unioni pyrkii pitämään Venäjään keskusteluyhteyden maiden välisistä pakotteista huolimatta. Suomen kannalta mielenkiintoinen tapaaminen on luvassa keskiviikkona Sotshissa Etelä-Venäjällä, jonne Sauli Niinistö matkustaa tapaamaan Putinia.