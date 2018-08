Tuhannet osallistuivat siltaromahduksen uhreille järjestettyihin hautajaisiin Italiassa – uhrien määrä nousi 42 ihmiseen

Ida Kannisto

Italian siltaromahduksen kuolonuhrien määrä nousi lauantaina 42 ihmiseen sen jälkeen, kun pelastustyöntekijät löysivät sillan raunioista neljä ruumista. Ensin löytyi kolmihenkinen perhe, johon kuului pariskunta sekä heidän 9-vuotias tyttärensä, ja myöhemmin vielä 30-vuotiaan miehen ruumis.

Muun muassa uutistoimisto AP News kertoi lauantaina iltapäivällä, että Italian viranomaisten mukaan kaikki kadoksissa olleet on nyt saatettu löytää.

Italian hallitus julisti lauantain kansalliseksi surupäiväksi. Siltaromahduksessa kuolleiden uhrien muistoksi Genovassa järjestettiin lauantaina valtiolliset hautajaiset. Yhteensä 18 ruumisarkkua oli asetettu riviin Fiera del Maren näyttelykeskuksessa lauantaina. Niiden joukossa oli myös pieni, lapselle tarkoitettu arkku.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Brittilehti The Guardianin mukaan hautajaisiin kokoontui 3 000 ihmistä, joukossaan myös Italian presidentti Sergio Mattarella ja pääministeri Giuseppe Conte sekä muita italialaisia poliitikkoja. Mattarellan nähtiin halaavan uhrien perheitä.

Palokunnan ja poliisin jäsenten sekä pelastustyöntekijöiden saapuessa tilaisuuteen osallistujat tervehtivät heitä aplodein. Samaan aikaan kun pelastustyötä tehneet saavat italialaisilta kiitosta, suhtautuminen valtioon ja maan hallitukseen on jopa vihamielistä. Siltaturmalle on tiistaista asti etsitty syyllistä, ja useat syytökset ovat kohdistuneet juuri Italian hallitukseen. Keskustelua on syntynyt maan infrastruktuurin tilasta.

Kaikkien uhrien perheet eivät halunneet ottaa osaa valtiollisiin hautajaisiin, koska osa perheistä kokee, että vastuu turmasta kuuluu Italian valtiolle. Muun muassa Barcelonaan matkalla olleiden neljän nuoren uhrin perheet jättivät saapumatta hautajaisiin. Kaikki neljä uhria haudattiin jo perjantaina heidän kotikaupungissaan.

Italian hallitus pyrkii kiivaasti nimeämään tapahtuneesta vastuussa olevan tahon. Sen selvittämiseksi hallitus on perustanut onnettomuuden syytä tutkivan komission.