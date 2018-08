Keralan tulvien uhriluku nousee – monsuunisateiden aiheuttamat tuhot pahimmat vuosikymmeniin

Intian lounaisrannikolla Keralassa tulvissa on kuollut jo ainakin 106 ihmistä, viranomaiset kertovat. Uhriluvun pelätään edelleen nousevan.

Lisäksi lähes 150 000 ihmistä on jättänyt kotinsa nousevien tulvavesien tieltä. Ympäri osavaltiota on avattu yli 1 300 väliaikaiseen majoitukseen tarkoitettua leiriä, joille on saapunut jo 147 000 ihmistä, viranomaiset kertovat.

Tulvat ovat piinanneet Keralaa viikkojen ajan. Tulvat ovat upottaneet satoja kyliä ja tuhonneet teitä yli 10 000 kilometrin matkalta. Julkinen liikenne ja lentoliikenne Keralaan on pysähdyksissä. Monsuunisateet koettelevat aluetta vuosittain, mutta nyt koetut tulvat ovat pahimmat vuosikymmeniin.

Intian pääministeri Narendra Modi kertoi aiemmin Twitterissä kehottaneensa puolustusministeriötä tehostamaan pelastus- ja avustustöitä Keralassa. Modi ilmaisi myös rukoilevansa maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta.

Rannoistaan tunnettu Keralan osavaltio on yksi maan suosituimmista matkailukohteista. Suomen ulkoministeriön mukaan neljä suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Keralan maakuntaan.

Keralan osavaltiossa asuu noin 33 miljoonaa ihmistä.