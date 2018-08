Amerikkalaistutkijan mukaan Trump on ollut Venäjälle paha pettymys

Sitä saa nyt mitä ansaitseekin

Venäjän johtoon taas koko maailma on pettynyt. Sotshin olympialaisten jälkeinen agressiivinen politiikka, Krimin valtaus ja Syyrian siviilien pommittaminen, siinä syntilistaa, päälle ilmatilaloukkauksin uhittelu sekä USA:n vaaleihin sotkeutuminen ja myrkytykset ym. poliittisen vastustajien murhat. Mutta USA:n vaaleihin sekaantumisesta ainakin sopiva rangaistus on, ettei Trumpista olekaan Putinin uskolliseksi marionetiksi. Arvaamaton ja ammattitaidoton presidentti on ongelma sekä liittolaisille että vastustajille. Politiikassa ei ole johdonmukaisuutta eikä vakautta. Mutta, sitä sai nyt mitä tilasi. Suurin häiväjä Trumpin presidenttiydessä on valitetavasti luonto ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

