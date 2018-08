Italian siltaromahduksen syyllisten etsintä kiihtyi

Jenni Meronen

Genovassa taisteltiin tiistaina aikaa vastaan viimeisten siltaromahduksen uhrien löytämiseksi ja raunioiden raivaamiseksi joenuomasta. Samalla syyllisten etsintä kiihtyi, sillä yhä useamman asiantuntijan mukaan liikenteen pullonkaulaksi kuvaillun sillan romahdus oli odotettavissa.

Genovassa vierailleet varapääministerit Luigi Di Maio ja Matteo Salvini ovat hyökänneet turman jälkeen kovin sanoin Italian moottoriteistä vastaavaa yhtiötä vastaan. Italiassa on Euroopan kalleimmat tiemaksut, mutta kunnossapidon sijaan rahat ovat menneet omistajien taskuun, ministerit syyttivät.

Samalla hallituspuolue, populistinen Viiden tähden liike on kuitenkin joutunut kyseenalaiseen valoon vähäteltyään vuosia sitten siltaturman mahdollisuutta. Vuodelta 2013 peräisin oleva teksti, jossa Morandi-sillan tulevaa romahdusta kutsuttiin saduksi, poistettiin liikkeen blogista pian turman jälkeen.

Teksti liittyi tiehankkeeseen, joka on ollut vireillä Genovassa jo kolmisenkymmentä vuotta. Uusi, 70 kilometriä pitkä tie on tarkoitus suurelta osin kaivaa kaupungin takana sijaitsevien vuorten alle. Hankkeen tavoitteena on vähentää liikennettä alueen kolmella olemassaolevalla moottoritiellä. EU näytti rakennusprojektille vihreää valoa vuonna 2017, mutta Italian uusi hallitus jäädytti sen.

– Kun Morandi-silta kymmenen vuoden päästä romahtaa, ja joudumme kaikki istumaan tuntikausia ruuhkassa, tulemme muistamaan niiden nimet jotka sanoivat ”Ei” uudelle tielle, Italian teollisuuden työnantajaliitto Confindustrian paikallisjohtaja Giovanni Calvini sanoi vuonna 2012 il Secolo XIX -sanomalehden haastattelussa.

Italian tieverkosto rapistuu

Italian 45 000 sillasta tai tunnelista yli 300 on romahdusvaarassa, jos niiden kriittisiin ongelmakohtiin ei puututa ajoissa, arvioi la Repubblican haastattelema infrastruktuurin kunnossapidon asiantuntija.

Moottoriteiden silloista ja tunneleista 70 prosenttia on yli 40 vuoden ikäisiä, ja monet niistä suunniteltiin aikoinaan lähinnä kevyttä liikennettä varten. Raskaan liikenteen lisäännyttyä sillat ovat viime vuosikymmenien aikana joutuneet suunniteltua suuremman rasituksen kohteeksi.

Italian renkailla kulkeva tavaraliikenne lisääntyi vuoden 2018 ensimmäisinä kuukausina 18 prosenttia, la Repubblica uutisoi. Corriere della seran mukaan bensiinin hinnan nousu, uudet määräykset kuljettajien lepoajoista ja kilpailu ulkomaisten kuljettajien kanssa on lisäksi johtanut siihen, että kuorma-autoihin lastataan entistä enemmän tavaraa.

Rakennusprojektit, joilla on pyritty siirtämään raskasta liikennettä aiempaa enemmän raiteille, ovat kohdanneet Italiassa voimakasta vastustusta. Suurnopeusjunia vastustavat protestit ovat äityneet paikoin väkivaltaisiksi.