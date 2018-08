Yliopiston tutkija ja kriminologi

huh huh "Gerellin mukaan tavallisimmat syyt autojen polttamiselle ovat vakuutuspetokset, uhkailu ja kosto, nuorten miesten yhteiskunnallinen levottomuus ja protestit, sekä jännityksen kaipuu ja hauskan pito." Näiden polttojen kanssa, ei ole mitään tekemistä vakuutuspetosten, uhkailun ja koston kanssa. Nämä kaverit tekee sitä siellä missä he ovat, omassa maassaankin. Hauskan pidossa oli oikeassa ja haluavat tuoda pelkoa vääräuskoisille. Sehän on tämän tarkoitus, Terrorismikin on melkein jo oikea termi tässä

