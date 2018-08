Australialaissenaattori vaatii maahanmuuttoon "lopullista ratkaisua"

Maailma 9:41

Italian siltaromahduksessa kuollut kolme lasta

Italian sisäministeriön mukaan eilisessä Genovan siltaromahduksessa on kuollut kolme alle 12-vuotiasta lasta. Sisäministeriön lähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 35:een. Vakavasti loukkaantuneita on yli kymmenen. Etsinnät jatkuvat, ja raunioista saattaa yhä löytyä elossa olevia.