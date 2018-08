Lontoossa väkijoukkoon ajanutta epäillään terrorismista

Lontoossa tiistaina kiinniotettua miestä epäillään terrorismista, kertoo poliisi. Useat ihmiset loukkaantuivat, kun auto ajoi päin ihmisiä Lontoon parlamenttitalon edustalla aamupäivällä Suomen aikaa.

Poliisin mukaan epäilty ajoi ensin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden päälle ja sen jälkeen päin parlamenttitalon ajoesteitä. Kaksi ihmistä vietiin loukkaantuneina sairaalaan, mutta he pääsivät myöhemmin tiistaina kotiin. Westminsterin metroasema sekä katuja parlamenttitalon lähellä oli suljettu usean tunnin ajan teon jälkeen.

Poliisi otti miehen kiinni heti tapahtumapaikalla. Epäillyn hopeanvärisesta Ford Fiesta -merkkisestä autosta ei löytynyt aseita, eikä ajoneuvossa ollut tekohetkellä muita.

– Pidämme tekoa terroristitekona, koska tämä näyttää tarkoitukselliselta teolta tekotapansa ja merkityksellisen sijaintinsa puolesta, sanoo Scotland Yardin terrorisminvastaisen yksikön johtaja Neil Basu BBC:n mukaan.

Tiedossa ei ole laajempaa uhkaa Lontoota kohtaan

Turvallisuusministeri Ben Wallace kertoo, että epäilty on 29-vuotias mies, joka on alun perin toisesta valtiosta kotoisin oleva Britannian kansalainen. Hän on pidätettynä Etelä-Lontoossa sijaitsevalla poliisiasemalla, ja hänen ajoneuvoaan tutkitaan. Epäilty on kieltäytynyt yhteistyöstä poliisin kanssa.

Britannian pääministeri Theresa May kehotti tiistaina ihmisiä tarkkaavaisuuteen, mutta myös jatkamaan normaalia arkea.

Poliisin terrorisminvastainen yksikkö johtaa tapauksen tutkintaa. Etsinnät jatkuivat tiistai-iltana Birminghamissa ja Nottinghamissa.

Poliisin mukaan auto, jota käytettiin teossa, saapui Lontooseen Birminghamista maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Scotland Yardin terrorisminvastaisen yksikön johtajan Neil Basun mukaan poliisilla ei ole tällä hetkellä tiedustelutietoa laajemmasta uhasta Lontoota tai Britanniaa kohtaan.