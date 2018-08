Morandin silta oli malliltaan herkempi äkillisille onnettomuuksille

Morandin silta on tyypiltään herkempi äkillisille onnettomuuksille kuin Suomessa yleisimmin käytettävät siltatyypit, sanoo Liikenneviraston silta-asiantuntija Heikki Lilja.

Silloissa, joissa on paljon niveliä kuten Morandin sillassa näyttää olleen, saattaa liitososien pettäminen aiheuttaa äkillisen romahtamisen, Lilja kertoo.

Vuonna 1967 käyttöön vihitty Morandin silta oli ränsistynyt, käy ilmi italialaisyrityksen vuonna 2011 tekemästä raportista. Uutistoimisto Ansan mukaan Autostrade per L'Italian raportissa kerrotaan, että autojonot ja liikenteen paljous kuluttavat siltaa erityisesti ruuhka-aikoina. Tämän takia sillalla on ollut jatkuvasti kunnossapitotöitä. Viimeksi sen rakenteita korjattiin vuonna 2016.

Sillalla kulkevaa moottoritietä hallinnoivan yrityksen Autostraden Genovan-aluejohtaja Stefano Marigliani kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersille, että silta romahti täysin yllättäen. Hänen mukaansa sillan kuntoa oli tarkkailtu aktiivisesti, enemmänkin kuin laki velvoittaisi.

Sillan sijainti laaksossa vesistön, rakennusten ja rautateiden yläpuolella on myös vaikea, Lilja lisää. Morandin silta kulkee muun muassa rautatielinjan, Polceverajoen ja ostoskeskusten ylitse.

– Eli on jouduttu menemään pitkiin jännemittoihin ja on tehty vinotankosilta, jossa on paljon niveliä.

Liikenneviraston silta-asiantuntija Heikki Myllymäki huomauttaa, että on äärimmäisen harvinaista, että silta romahtaa kokonaan.

– Totaaliromahdus viittaa oikein pahoihin rakenteellisiin ongelmiin. Se, että silta on vasta peruskorjattu, tuntuu vielä oudommalta, Myllymäki lisää.

Silminnäkijät ovat sanoneet salaman osuneen siltaan ennen romahdusta, kertoo uutistoimisto Ansa.

Se, että salamanisku olisi voinut vaikuttaa sillan romahtamiseen, on kaukaa haettua, Myllymäki sanoo.

– Ei salamoiden pitäisi tuollaisia massiivisia, koville liikennekuormille suunniteltuja rakenteita murtaa, Myllymäki sanoo.

Lilja lisää, että korkeissa silloissa on yleensä erillinen ukkosenjohdattimensa.

Liljan mukaan Suomessa on varsin vähän Morandin sillan kaltaisia siltoja. Suomessa sillat rakennetaan jatkuvina tukien yli, eli silloissa näkyy ensin liiallista taipumista, jos vaurioita alkaa syntyä, Lilja selventää.

Liikennevirastossa italialaissillan romahtamistapausta seurataan tarkkaan, ja siitä seurannee myös konkreettisia toimenpiteitä.

– Järkevintä on odottaa tutkimusraporttia ensin, vetää johtopäätökset sitten, tarkastaa onko Suomessa vastaavantyyppisiä rakenteita ja tehdä asianmukaiset toimenpiteet, Lilja sanoo.