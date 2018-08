Italian moottoritien sillan romahduksessa kuollut yli 30

Ilkka Timonen

Kymmenien ihmisten pelätään saaneen surmansa moottoritien romahduksessa Italian Genovassa tiistaina. Maan liikenneministerin mukaan kyseessä on "valtava tragedia".

Uhriluku on noussut AFP:n mukaan jo 30:een. Uhrien joukossa on ainakin yksi lapsi. Romahduksessa on ollut mukana kymmeniä ajoneuvoja.

– Ei ole hyväksyttävää, että näin tärkeää siltaa... ei ollut rakennettu jotta tällaista romahdusta ei voisi tapahtua, sanoi apulaisliikenneministeri Edoardo Rixi SkyNews24-tv-kanavan haastattelussa.

Silta romahti noin kello 11.30 paikallista aikaa kovan myrskyn aikana. Sillalla oli korkeutta noin 50 metriä.

Paola Pirrera

"Salama iski siltaan"

– Kello oli juuri yli 11.30 kun näimme salaman iskevän siltaan, kertoi silminnäkijä Pietro M all'Assa Ansa-uutistoimistolle BBC:n mukaan.

– Näimme sillan putoavan alas.

Ambulanssipalvelusta vahvistettiin uutistoimisto Reutersille toistaiseksi vasta kaksi loukkaantunutta, "mutta me uskomme valitettavasti kuolleita olevan paljon".

Giorgio Larosa julkaisi Instagramissa videon, jossa näkyy miten pelastustyöntekijät työskentelevät kovassa sateessa vapauttaakseen ihmisiä murskaantuneista ajoneuvoista.

Italian televisio näytti romahtanutta Morandi-siltaa, mikä oli rakennettu A10-moottoritielle 1960-luvulla. Silta oli korjattu vuonna 2016.

Videokuvan mukaan yksi siltaa kannattelevista tornista näytti romahtaneen myrskyssä. Sen mukana romahti noin sadan metrin matka siltaa. Sillan koko pituus on 1,2 kilometriä.

Sillan operaattorin Atlantian mukaan romahduksen aikaan sillan perustuksia pönkitettiin. Sillan tilaa tarkkailtiin jatkuvasti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Silta ylitti Polcevera-joen, rautatien ja ostoskeskuksia. Suurin osa sillasta on romahtanut rautatien päälle.

Sanomalehti La Repubblican mukaan silta sijaitsee kaupunginosassa, joka on "tiheään asuttu".

"Ilmestyskirjamainen näky"

Silminnäkijä kertoi Sky Italia -tv-kanavalle, että sillalla oli "kahdeksan tai yhdeksän" autoa kun se romahti "ilmestyskirjamaisessa näyssä".

Toinen silminnäkijä kertoi paikalliselle tv-kanavalle sillalla olleen romahdushetkellä jono autoja. Ihmisten pelätään hautautuneen romahtaneen sillan jäännösten alle.

Liikenneministeri Danilo Tononelli sanoi tviitissä seuraavansa "tarkkaavaisesti valtavaa tragediaa". Tononelli ja pääministeri Giuseppe Conte matkustivat Genovaan onnettomuuden vuoksi.

Silta on keskeinen osa moottoritietä, joka yhdistää Italian Rivieran ja Ranskan etelärannikon. Genovan ympäristön junaliikenne pysäytettiin onnettomuuden vuoksi.

Suomen Rooman-suurlähetystöstä kerrotaan STT:lle, että paikalla ei ole ollut suomalaisia, jotka olisivat tehneet lähetystölle matkustusilmoituksen.

Romahduksen jälkeen moottoritiestä vastaavan Atlantian osakkeet romahtivat 4,6 prosenttia ennen kuin kauppa niillä keskeytettiin.

Lue myös: Kommentti: Vasta ajoin Genovassa – tragedia synkentää yhden Italian kauneimmista maksuteistä