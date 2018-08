Lähes sata autoa paloi Ruotsissa viime yönä – poliisi ei sulje pois mahdollisuutta, että palot liittyvät toisiinsa

Daniel Wallenius

Ruotsissa on palanut lähes sata autoa maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Noin 80 palaneista autoista on Länsi-Ruotsissa, Göteborgin, Trollhättanin ja Lysekilin alueella. Lisäksi Tukholmassa ja Uppsalassa on pelastuslaitoksen mukaan palanut yhteensä kymmenkunta autoa.

Ensimmäinen hälytys palavista autoista tuli Frölundan torilta iltayhdeksältä paikallista aikaa. Suunnilleen samaan aikaan alkoi tulla vastaavia hälytyksiä Hjällbosta parikymmentä kilometriä Frölundasta pohjoiseen.

– Useampi soittaja sanoi, että palot sytytti viidestä kuuteen mustiin pukeutunutta nuorukaista, sanoo poliisin tiedottaja Ulla Brehm Aftonbladetin mukaan.

– Kuulin pamahduksia ja ääniä ja menin ulos katsomaan. Näin auton syttyvän tuleen, sitten seuraavan ja seuraavan. Silloin näin poikien juoksevan paikalta. Heitä oli ehkä 6–7, sanoo Aftonbladetin haastattelema Frölundassa asuva todistaja.

Aftonbladetin saamilla videoilla näkyy tummiin pukeutuneita ihmisiä, jotka rikkovat autojen ikkunoita ja kaatavat sisään palavaa nestettä. Sen jälkeen autot sytytetään tuleen.

– Meidän tietoomme ei ole tullut, että kukaan olisi loukkaantunut, Brehm sanoo.

Tiistaiaamuun mennessä poliisi ei ole ottanut ketään kiinni tekoihin liittyen.

– Meillä on suuri työ edessämme ja paljon todistajalausuntoja läpikäytävänä. Selvitämme, onko paloilla jonkinlainen yhteys, kun ottaa huomioon, että ne syttyivät lyhyen ajan sisään, sanoo poliisin tiedottaja Hans Lippens Aftonbladetille.

Tukholman ja Uppsalan paloilla ei epäillä olevan yhteyttä toisiinsa,

Poliisi kaipaa sekä silminnäkijähavaintoja että havaintoja nuorten vanhemmilta.

– Joku on voinut nähdä jotain tai kotiin vanhempien luokse on voinut tulla nuoria, jotka haisevat hieman liikaa bensiiniltä tupakansavun sijaan. Toivomme, että he ottavat meihin yhteyttä, Lippens sanoo.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven esiintyi tiistaiaamuna vihaisena radiossa ja lupasi kovia toimia.

– Yhteiskunta tulee ryhtymään koviin toimiin tätä vastaan. Olemme korottaneet reippaasti tuomiota törkeästä vahingonteosta ja tulemme syksyllä jättämään lakiesityksen hyökkäyksistä pelastusviranomaisia kohtaan, joita tällaisesta voi seurata, Löfven sanoi Ruotsin radion ykköskanavalla.

Haastattelussa kysyttiin myös, mikä vastuu Löfvenillä pääministerinä on tapahtuneesta.

– Yksikään yhteiskunta ei voi sanoa, että meillä ei tule koskaan olemaan minkäänlaista rikollisuutta. Olemme antaneet poliisille enemmän resursseja kuin he ovat pyytäneet ja meidän pitää olla kovia rikollisia vastaan tässä ja nyt.

– Minä suutun, ihan oikeasti. Kysymykseni tekijöille on, mitä pirua te oikein teette?