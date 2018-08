Lähes 70 kuollut räjähdyksessä Syyriassa

Syyriassa on sota.

Olemme saaneet lukea uutisia Syyrian sodasta. Syyrian sodan uhreja on tullut enemmän kuin tämä 70 kuollutta.



Sotiminen ei ole ihmisystävällistä sisäsiistiä pyssyjen paukuttelemista. Syyrian sotaan johtaneita syitä on ollut vuosia jatkunut kuivuus jonka takia syyrialaisia on lähtenyt naapurimaihin hakemaan parempaa tulevaisuutta.



Syyriassa väestönkasvu on vähentänyt vesivaroja ja viljelyyn kelpaavia maa-alueita. Syyriassa tapahtuu rajatonta väestönkasvua. Sielläkin resurssien jakovara heikentyy.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.