Katja Ihatsu

Kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Romanian pääkaupungissa Bukarestissa ja maan muissa kaupungeissa viikonlopun aikana. Mielenosoitukset jatkuivat sunnuntaina kolmatta päivää sen jälkeen, kun sadat ihmiset olivat loukkaantuneet perjantaina yhteenotoissa poliisin kanssa.

Sunnuntaina noin 15 000 ihmistä kokoontui pääkaupungin kaduille vaatimaan maan hallituksen eroa, kertoi uutistoimisto Reuters.

– Korruptio tappaa! Ero!Varkaat!, mielenosoittajat huusivat iskusanoja heiluttaen sekä maansa että Euroopan unionin lippua.

Rauhallisista mielenosoituksista on tullut Romaniassa miltei rutiinia sen jälkeen, kun sosiaalidemokraatit nousivat viime vuoden alussa valtaan.

Kansalaiset vaativat pääministerin Viorica Dăncilan väistymistä, koska tämän hallitus on yrittänyt höllentää korruptiota sääteleviä lakeja. Maan perustuslakituomioistuin käsittelee aiottuja muutoksia, joista myös Euroopan komissio on varoittanut Romianiaa.

Romania komeilee korruptiovertailuissa yhtenä Euroopan korruptoituneimmista maista.

Paikallisten lähteiden mukaan lauantaina mielenosoittajia oli kaduilla jopa 80 000, kirjoittaa The Guardian.

– Tulin tänne sen jälkeen kun näin televisiosta, mitä täällä oli menossa. Poliisi käyttäytyi brutaalisti rauhallisia ihmisiä kohtaan, sanoi Romanian keltasinipunaiseen lippuun kääriytynyt 64-vuotias Floarea Toader lehdelle.

450 ihmistä loukkaantui perjantaina, kun poliisi kohdisti vesitykin ja käytti kyynel- ja pippurikaasua mielenosoittajiin. Mielenosoittajia arvioitiin olevan kaduilla 50 000. Loukkaantuiden joukossa oli myös 30 poliisia, joista 11 vietiin sairaalaan.

– Emme pystyneet hengittämään ja meidän piti paeta sivukaduille, kuvaili mielenosoituksiin osallistunut Madalina, 22.

Romanian presidentti Klaus Johannis tuomitsi poliisin voimankäytön ja kutsui sitä brutaaliksi. Pääministeri Dăncila puolestaan syytti presidenttiä kansalaisten yllyttämisestä viranomaisia vastaan.

Sebastian Kurz, Austria’s chancellor, whose country currently holds the EU rotating presidency, criticised the violence, in which a cameraman for Austria’s public broadcaster was also hurt. “We strongly condemn the violent clashes in Bucharest where numerous demonstrators and journalists were injured. We expect full explanations,” he said on Twitter.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz kritisoi väkivaltaisuuksia Twitterissä. Hän kirjoitti, että tuomittavalla väkivallalle täytyy löytyä selitys.

Itävalta on nykyisen puolivuotiskauden EU-puheenjohtajamaa ennen kuin vuoro vaihtuu vuodenvaihteessa Romanialle ja Suomelle.