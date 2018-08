Romaniassa osoitettiin jälleen mieltä hallitusta vastaan

Romaniassa osoitettiin mieltä vielä sunnuntaina illalla. Mielenosoittajien joukko oli kuitenkin kutistunut perjantain ja lauantain mielenosoituksista.

Mielenosoituksiin osallistui paikallismedian mukaan lauantaina jopa 80 000 ihmistä, jotka vaativat muun muassa vasemmistohallituksen eroa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa on loukkaantunut yli 450 ihmistä. Loukkaantuneista 30 on poliiseja. Lisäksi noin 30 ihmistä on pidätetty.

Poliisi käytti vesitykkejä ja kyynelkaasua mielenosoitusten hajottamiseksi.

Sairaalalähteiden mukaan useat mielenosoittajat tarvitsivat sairaalahoitoa altistuttuaan pippurisumutteelle ja kyynelkaasulle.

Poliisia on kritisoitu liiallisesta voimankäytöstä. Poliisi on puolestaan sanonut, että voimankäyttö oli vähäistä ja mielenosoittajien väkivaltaan suhteutettua.