Nasan aurinkoluotaimen laukaisu siirtyi sunnuntaille

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan Parker Solar Probe -luotaimen laukaisu keskeytettiin lauantaina. Lähtölaskennan aloittaminen viivästyi ensin puolella tunnilla. Kun lähtölaskentaa oli jäljellä alle kaksi minuuttia, heliumkaasun säätölaite antoi hälytyksen, ja lähtölaskenta keskeytettiin.

Seuraava laukaisuyritys tapahtuu sunnuntaina kello 10.31 Suomen aikaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Auton kokoinen Parker Solar Probe laukaistaan Cape Canaveralista Floridasta. Lauantaina arvioitiin, että sunnuntain sää on laukaisulle suotuisa 60 prosentin todennäköisyydellä.

Luotaimen matkan tarkoitus on kestää seitsemän vuotta, ja se tutkii Auringon ulompaa kaasukehää koronaa. Korona on noin 300 kertaa kuumempi kuin Auringon pinta. Luotaimessa on lämpösuoja, jonka pitäisi mahdollistaa selviytyminen Auringon ohituksesta.