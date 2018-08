Yhdysvallat aikoo perustaa avaruusjoukot vuoteen 2020 mennessä

Ilkka Timonen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ajama hanke avaruusjoukkojen perustamisesta eteni torstaina. Varapresidentti Mike Pence totesi puolustusministeriö Pentagonissa, että maan tavoitteena on perustaa kuudes puolustushaara eli avaruusvoimat vuoteen 2020 mennessä.

– On tullut aika kirjoittaa seuraava suurenmoinen luku Yhdysvaltain asevoimien historiaan, Pence julisti puheessaan sanoen idean toteutumisen ajan tulleen nyt.

Yksistään Pencen puheella avaruusjoukkoja ei perusteta, siihen tarvitaan kongressin hyväksyntä. Yhdysvalloilla on tällä hetkellä viisi puolustushaaraa. Ne ovat maavoimat, ilmavoimat, merivoimat, merijalkaväki ja rannikkovartiosto.

Trump esitteli idean avaruusjoukoista viime maaliskuussa. Kesäkuussa hän yllättäen ilmoitti hankkeesta Kansallisen avaruusneuvoston kokouksessa kehottaen puolustusvoimia valmistelemaan hanketta. Nyt valmistunut raportti on vastaus tähän.

– Ilmavoimat keskittyy ilmavoimiin. Tarvitsemme erillisen puolustushaaran, ja me teemme työtä sen eteen. Sitä kutsutaan avaruusvoimiksi, mikä on hyvin innostavaa. Ihmiset rakastavat sitä, he saavat sen, ja he rakastavat sitä, Trump kehui heinäkuussa ABCNewsin mukaan.

Ajatus avaruusjoukoista on saanut osakseen kritiikkiä. Jotkut tahot – ei vähiten ilmavoimat itse – on sitä mieltä, että uutta byrokraattista rakennelmaa ei tarvita tekemään työtä, joka jo kuuluu ilmavoimien vastuualueeseen.

Ilmavoimissa pelätään osan sen rahoituksesta valuvan uudelle puolustushaaralle. Ilmavoimilla on ollut jo vuodesta 1982 lähtien oma avaruussotatoimialue. Ilmavoimat saa avaruusohjelmiinsa vuosittain 11 miljardia dollaria.

Puolustusministeri Jim Mattis kertoi Washington Postille, että sotilasjohtajat ovat yhtä mieltä presidentin kanssa siitä, että avaruudessa olevat amerikkalaiskohteet vaativat suojelua muiden maiden mahdollisilta hyökkäyksiltä. Mattis ei vielä myöntänyt kannattavansa uuden puolustushaaran perustamista.

Mihin avaruusvoimia sitten tarvittaisiin?

Pääuhkana on, että vihollismaat voisivat tuhota amerikkalaissatelliitteja avaruudessa. Vuonna 2007 Kiina tuhosi ballistisella ohjuksella oman sääsatelliittinsa, joka kiersi maata 861 kilometrin korkeudessa. Myös Venäjä on testannut ohjusta, jota voisi käyttää satelliitin tai ballistisen ohjuksen tuhoamiseen.

Avaruusjoukot pystyisivät havaitsemaan ohjusten laukaisun maasta ehtien vastata niihin.

Trump ei suinkaan ole ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka ehdottaa erillistä puolustushaaraa avaruuteen. Vuonna 1982 kylmän sodan kaudella kongressin tutkimuskomitea ehdotti "avaruusjoukkojen" luomista kehittämään "lasertaisteluasemia" avaruuteen. Näillä asemilla voitaisiin puolustautua Neuvostoliiton ohjushyökkäykseltä.

Seuraavana vuonna presidentti Ronald Reagan ehdotti tällaista järjestelmää, joka sai lisänimen "Tähtien sota". Hanke jäi kuitenkin tutkimusasteelle.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan johtaja Jim Bridenstine tiesi kertoa jo viime kuussa, että uudet avaruusvoimat ei merkitsisi budjettileikkauksia Nasalle.

Vuonna 1967 solmittu YK:n ulkoavaruussopimus kieltää joukkotuhoaseiden käytön avaruudessa. Se ei kuitenkaan kiellä muunlaisten aseiden käyttöä siellä.

Venäjä ja Kiina ovat jo Yhdysvaltain edellä avaruusjoukkojen perustamisessa. Venäjä perusti puolustushaaran vuonna 2015, Kiinan avaruusohjelma on puolestaan aina ollut osa sen asevoimien ohjelmia.