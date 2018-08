Kim Wallin murhasta tulee tänään vuosi – murhasta vangittu keksijä pahoinpideltiin vankilassa

Daniel Wallenius

Tanskalainen keksijä Peter Madsen on pahoinpidelty vankilassa, kertoo tanskalaislehti Ekstra Bladet.

Tanskan poliisi on vahvistanut lehdelle, että Storströmin vankilassa on sattunut pahoinpitely, jossa 18-vuotias vanki on hyökännyt 47-vuotiaan vangin kimppuun.

– Tässä yhteydessä on käytetty väkivaltaa ja sen seurauksena uhrille on tullut vamma kasvoihin, poliisitarkastaja Kim Kliver sanoo lehdelle.

Myös Madsenin asianajaja Betina Hald Engmark vahvistaa tapahtuneen. Hän sanoo Madsenin voivan olosuhteisiin hyviin.

Ekstra Bladetin mukaan uhri on keksijä ja sukellusvenerakentaja Peter Madsen, joka istuu vankilassa elinkautista toimittaja Kim Wallin murhasta.

Tänään torstaina tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun ruotsalainen freelance-toimittaja Wall nousi Madsenin sukellusveneeseen aikeinaan tehdä keksijästä reportaasi. Kun Wall ei ilmaantunut kotiin, tämän miesystävä teki katoamisilmoituksen.

Madsenin itse rakentamaa Nautilus-sukellusvenettä ja Wallia etsittiin läpi yön. Se löydettiin seuraavana aamupäivänä, mutta upposi heti sen jälkeen, kun Madsen oli vapautettu sen kannelta.

Madsen sanoi ensin, että oli jättänyt Wallin sukellusveneen kyydistä ennen uppoamista. Hän muutti kuitenkin nopeasti tarinaansa ja kertoi seuraavaksi, että sukellusveneessä sattui onnettomuus ja hän hautasi Wallin mereen.

Elokuun lopussa merestä löytyi Wallin torso, jossa oli lukuisia väkivallan merkkejä. Myöhemmin löytyivät myös muut ruumiinosat. Wallin päälle tehdyt lääketieteelliset tutkimukset paljastivat, että tämä ei voinut kuolla Madsenin kertomalla tavalla, päähän saamansa iskuun sukellusveneen luukusta.

Seuraavaksi Madsen sanoi, että sukellusveneen luukku oli jumittunut ja Wall oli kuollut pakokaasuihin.

Madsenille luettiin murhasyytteet tammikuussa. Sekä Wallin etsintöjä että oikeusprosessia seurasi valtava joukko mediaa ympäri maailmaa.

Madsen tuomittiin huhtikuussa murhasta, seksuaalirikoksesta sekä hautarauhan rikkomisesta elinkautiseen.