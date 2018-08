Pohjois-Korea aikoo pitää kiinni ydinaseisiin liittyvästä tietotaidosta

Pohjois-Korea aikoo säilyttää ydinaseisiin liittyvän tietotaitonsa vaikka luopuukin ydinaseista, kertoo maan ulkoministeri Ri-yong Ho.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi kesäkuussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja lupasi työskennellä ydinaseettoman Korean niemimaan eteen. Yhdysvallat on vaatinut Pohjois-Korealta täydellistä ja peruuttamatonta luopumista ydinaseohjelmasta, mitä Pohjois-Korea on pitänyt kohtuuttomana.

– Säilytämme ydinasetietoutemme, koska tiedämme, että amerikkalaiset eivät luovu vihamielisyydestä meitä kohtaan, Ri sanoi Iranin-vierailullaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Amerikkalaisten kanssa on vaikea toimia. Meidän päätavoitteemme on koko Korean niemimaan täydellinen aseistariisunta, joten on välttämätöntä että myös amerikkalaiset pitävät kiinni sitoumuksistaan. He kuitenkin kieltäytyvät tekemästä niin.

Vaikka Trump suitsutti kesäkuista tapaamista Kimin kanssa menestykseksi, Pohjois-Korealta on sittemmin nähty varsin vähän konkreettisia toimia ydinaseriisunnan eteen. Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton myönsi tiistaina, että Pohjois-Korea ei ole ottanut Yhdysvaltojen toivomia askelia luopuakseen ydinaseohjelmastaan.

Ri vieraili Teheranissa samalla viikolla kun Yhdysvallat asetti uudelleen voimaan Iranin vastaisia pakotteita, joista se oli luopunut vuoden 2015 ydinsopimuksen solmittuaan. Hän tapasi muun muassa Iranin parlamentin puhemiehen Ali Larijanin, jolla oli myös kielteistä sanottavaa Yhdysvalloista.

– Amerikkalaiset puhuvat kauniita sanoja neuvottelujen aikana ja lupaavat hyvin valoisan tulevaisuuden, mutta kun tulee toiminnan aika, he eivät toteuta yhtäkään sitoumuksistaan, Larijani totesi.