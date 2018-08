Yli 20 ihmistä on kuollut Nigerin tulvissa

Nigerissä 22 ihmistä on kuollut ja tuhannet ovat menettäneet kotinsa rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa.

Viranomaisten mukaan tulvat ovat tuhonneet yli 3 000 kotia. Myös viljelyksiä on tuhoutunut laajalla alueella, lisäksi kotieläimiä on kuollut ja juomavesivarantoja on menetetty.

Pahimmin ovat kärsineet Maradin ja Diffan alueet maan eteläosassa. Tulvista on kärsitty myös pääkaupunki Niameyssa, jossa 2 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi.

Tänä vuonna Niameyn lähistölle valmistui useita tulvavalleja, joiden tarkoitus on suojata pääkaupunkia Niger-joen tulvimiselta.

Tulvien ohella Nigerissä on kärsitty tänä vuonna myös ruokapulasta.