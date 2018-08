Virossa jatketaan espanjalaisen hävittäjän ohjuksen etsintöjä – "Se voi räjähtää tai olla räjähtämättä"

Milja Rämö

Viron puolustusvoimat ei ole vielä löytäneet ohjusta, jonka espanjalainen Eurofighter-hävittäjä laukaisi vahingossa eilen Etelä-Virossa. Ohjuksen etsinnät jatkuvat tänään, uutisoi uutistoimisto BNS.

Viron puolustusvoimien tiedottaja Taavi Laasik kertoo, ettei ole varmaa, onko ohjus tuhonnut itsensä ilmassa vai onko se osunut maahan.

– Viron puolustusvoimat etsii ohjusta mahdollisista putoamispaikoista. Ei voida sulkea pois, että ohjus olisi tuhonnut itse itsensä. Käymme ihmisten vihjeitä läpi. On mahdollista, että se putosi jonnekin, Laasik sanoo STT:lle.

Puolustusministeriö on kehottanut ihmisiä, jotka havaitsevat jotain ohjusta muistuttavaa, poistumaan sen läheisyydestä.

– Se voi räjähtää tai olla räjähtämättä. Ei ole edes sataprosenttisen varmaa, että se on pudonnut maahan, Laasik sanoo.

Maan puolustusvoimat on saanut useita vihjeitä, joista suurin osa on ollut kuulohavaintoja. Kukaan ei ole vielä ilmoittanut näköhavaintoja.

Puolustusvoimista ei haluta spekuloida syytä ohjuksen laukaisulle ennen kuin saadaan tarkempia tietoja siitä, mitä ohjukselle on tapahtunut.

Amraam-ilmataisteluohjuksessa on mekanismi, jolla se voi tuhota itsensä, mutta on mahdollista, että ohjus on osunut maahan. Ohjus on vähän alle neljä metriä pitkä, ja sen halkaisija on 18 senttiä. BNS:n mukaan ohjuksessa on alle kymmenen kilon räjähdyspanos. Ohjuksen kantama on 100 kilometriä.

Latvian puolustusministeriön mukaan ei ole syytä epäillä, että ohjus olisi pudonnut Latviaan. Viro ei ole pyytänyt etsintäapua Latviasta, BNS kertoo.

Viron ilmavoimien komentajan Riivo Valgen mukaan Nato ja Espanjan ilmavoimat ovat alkaneet tutkia tapausta. Tapaus on ensimmäinen laatuaan Baltian historiassa, Valge kertoi eilen.

Naton ilmakaluston espanjalaishävittäjä palasi tapauksen jälkeen Liettuan tukikohtaansa Siauliaissa.