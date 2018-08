Nicaraguan hallinto syyttää oppositiota levottomuuksien kuolonuhreista

Nicaraguan hallinnon mielestä maan oppositio on vastuussa viime kuukausien levottomuuksissa henkensä menettäneiden kuolemista. Varapresidentti Rosario Murillo sanoo, että oppositio on syyllistynyt vallankaappaukseen pyrkivään terrorismiin ja on syypää 197 ihmisen kuolemaan.

Murillo uhosi valtionmedian haastattelussa, että levottomuuksista tuomitut mielenosoittajat ja muut opposition kannattajat saavat vielä maksaa rikoksistaan. Hän kutsui mielenosoittajia terroristeiksi, satanisteiksi, vandaaleiksi ja kumouksenlietsojiksi.

Yli 130 opposition edustajaa on pidätetty, ja heitä vastaan on nostettu syytteitä terrorismista. Hiljattain säädetyn lain nojalla he voivat saada jopa 20 vuoden vankeustuomion.

Ihmisoikeusjärjestöjen mielestä levottomuuksissa kuolleita on paljon enemmän kuin hallinnon myöntämät 197.

Jo neljä kuukautta jatkuneet levottomuudet alkoivat eläkeuudistusta vastustavasta protestiliikkeestä. Eläkeuudistus peruttiin, mutta protestiliike kasvoi presidentti Daniel Ortegaa vastustavaksi kansaliikkeeksi. Protestoijat vaativat Ortegan ja Murillon eroa ja uusia vaaleja. Murillo on paitsi varapresidentti myös Ortegan vaimo.

Yhdysvallat on tuominnut opposition edustajien pidätykset. Ortega puolestaan on syyttänyt Yhdysvaltoja mielenosoitusten lietsomisesta.