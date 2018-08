EU voi jatkaa henkilöluovutuksia Britanniaan brexitistä huolimatta

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan unionin jäsenmaat voivat jatkaa henkilöluovutuksia Britanniaan huolimatta maan suunnittelemasta EU-erosta.

Oikeuden mukaan Britannian päätös jättää unioni ei vaikuta eurooppalaisten pidätysmääräysten toimeenpanoon maan kohdalla. EU-lait pätevät Britanniassa niin kauan kuin se on jäsenmaa, oikeus totesi.

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla unionin jäsenmaiden on mahdollista pyytää epäiltyjen luovutusta toisesta jäsenmaasta.

Irlannissa pidätettynä oleva murhaepäilty vetosi, ettei häntä voi luovuttaa Britanniaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, koska maa on päättänyt erota unionista. EU-tuomioistuimen mukaan luovutuspyynnöstä kieltäytymiselle ei ole miehen tapauksessa perusteita.

Irlantilaisoikeus halusi myös tietää, pitäisikö luovutuspäätöstä lykätä siihen saakka, kunnes on olemassa parempi selvyys eurooppalaisten pidätysmääräysten toiminnasta brexitin jälkeen.

Uusi luovutussopimus luvassa eron jälkeen?

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Irish Examiner -lehden mukaan kannanotto tulee vaikuttamaan laajalti siihen, miten henkilöiden luovutukset tapahtuvat tulevaisuudessa Britannian ja 27 EU-jäsenmaan välillä. Oikeuden mukaan "ei ole syytä epäillä Britannian jatkuvaa sitoutumista perusoikeuksiin". Oikeus totesi, että Britannia voi noudattaa pidätysmääräysten sääntöjä myös unionista lähdön jälkeen. Britannian on tarkoitus erota Euroopan unionista maaliskuussa 2019.

Britannian hallitus on ilmaissut, että maa aikoo pysyä osana järjestelmää eron aikana, mutta hallitus haluaa neuvotella uuden luovutussopimuksen vuoden 2020 jälkeen, kertoo Financial Times. EU:n pääneuvottelija brexitissä Michel Barnier on sanonut, ettei Britannia voi olla osa eurooppalaista pidätysmääräysjärjestelmää. Barnierin mukaan unioni harkitsee uutta luovutussopimusta osaksi Britannian ja EU:n välisiä brexit-neuvotteluja.